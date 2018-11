Madagascar: Peinture - « Des racines et des ailes » sous le pinceau d'Yasmine Fidimalala

Féministe jusqu'au bout des ongles, Yasmine Fidimalala fait partie de ces artistes dont les toiles mettent en exergue cette force de la femme. Dans sa prochaine exposition, l'artiste a choisi de donner « Des racines et des ailes » à ses modèles.

« Ny Hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara », ce proverbe malgache prend tout son sens dans les tableaux d'Yasmine Fidimalala. Donner aux enfants des ailes pour s'envoler et des racines pour revenir, De façon à ce que le rôle d'un parent, consiste à préparer son enfant à être indépendant plus tard surtout concernant les jeunes filles. Telle est l'idée préconçue dans sa prochaine exposition qui se tiendra au Tamboho Ambodivona ce samedi. Des tableaux en huile sur toile, deux sculptures sur bois, fruit d'un assemblage et de vieillissement mais aussi ses célèbres abat-jours complèteront l'exposition. « C'est dans mon concept en tant que femme, la vie est un combat et il faut apprendre à nos filles à être des guerrières et non des « Princesses », ou sinon des Princesses guerrières, des racines pour revenir car dans la vie peu importe où on va, les racines c'est la maison, c'est la famille, c'est d'où l'on vient », relate-t-elle.

Héritage. Faisant partie du collectif d'artistes « Taninjanaka », Yasmine Fidimalala prend ce devoir de préparer un avenir meilleur pour la génération future. L'héritage que la génération actuelle laissera aux prochaines, pas seulement des matériels mais surtout le civisme, le respect de l'environnement... l'une des raisons pour lesquelles elle travaille avec des ONG qui œuvrent dans la protection du droit des enfants.

Persévérance. En second degré, « Des racines et des ailes » relate le sacrifice en tant que femme monoparentale et artiste à la fois. « Nous ne sommes pas nombreuses en tant que femmes artistes malgaches et nous devons aussi mener un combat car nous sommes souvent confrontées à des idées reçues parfois de la misogynie », continue l'artiste. Toutefois dans la vie, la passion prime sur les obstacles et les refus ainsi que les coups durs. Ne jamais renoncer, au contraire, ces obstacles doivent sortir quelque chose de positif. Yasmine Fidimalala résume ainsi cette exposition selon son vécu par tous les symbolismes qu'elle exprime dans ses tableaux.