Madagascar: Manifestation à Ambohidahy - Fortes pressions sur la HCC

Des groupes d'individus essaient de faire pression sur la HCC pour obtenir l'annulation de l'élection du 07 novembre.

L'annulation du scrutin du 07 novembre semble être irréaliste malgré la revendication des groupes d'individus qui manifestent depuis quelques jours à la HCC.

Les 9 juges de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) vont-ils céder aux pressions ? Depuis quelques jours, des groupes d'individus manifestent à Ambohidahy pour réclamer l'annulation de l'élection du 07 novembre 2018. Une requête correspondante a été déjà déposée par un collectif de candidats. La balle se trouve dans le camp de la HCC sur cette question. L'article 116 de la Constitution dispose que le juge constitutionnel « statue sur les contentieux des opérations de référendum, de l'élection du président de la République et des élections des députés et sénateurs ». Le même article prévoit que la HCC « proclame le résultat officiel des élections présidentielles, législatives et des consultations par référendums ». A propos de ces contentieux électoraux, le délai imparti pour le dépôt des requêtes dans le cadre de l'élection du 07 novembre a expiré hier à minuit. D'après nos sources, les trois candidats Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina, qui ont obtenu les plus grands nombres de voix à l'issue du scrutin du 07 novembre, ont déposé des requêtes auprès de la Haute Cour Constitutionnelle qui a jusqu'au 26 novembre pour prononcer son verdict.

Expertise internationale. L'intervention de la HCC n'est que la suite logique de la proclamation des résultats provisoires de l'élection par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) samedi dernier. Les commissaires électoraux n'ont pas cédé aux pressions qui visaient surtout à reporter cette proclamation. « Ne nous imposez pas vos calculs politiques », a martelé le président de la CENI Me Hery Rakotomanana, à l'endroit des candidats qui accusent la commission électorale de manipuler les résultats du scrutin. Avant-hier, face à l'accusation faite par le candidat Andry Rajoelina sur le logiciel utilisé pour le traitement des résultats à Alarobia, un communiqué de la CENI de rappeler (voir le communique ci-contre) : « Les applications logicielles développées pour, d'une part, la saisie et la transmission des données et, d'autre part, la centralisation, ont été présentées à l'occasion de la Journée portes-ouvertes organisée le 31 octobre 2018 à la CENI de Nanisana, à laquelle ont participé les représentants des candidats. Ces applications logicielles ont ensuite fait l'objet d'un audit réalisé par une expertise internationale. Aucune anomalie dans le fonctionnement du logiciel n'a été constatée. »

Election à refaire ? Annuler et refaire l'élection du 07 novembre semble être une revendication irréaliste. La présence de la Représentante du Système des Nations Unies Violet Kakyomya, et de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud Maud Vuyelwa Dlomo lors de la cérémonie de proclamation des résultats provisoires du scrutin du 07 novembre, rappelle l'engagement fort de la communauté internationale dans le processus électoral actuel. Cet engagement est à la fois financier et moral. En tout cas, force est de constater que les deux candidats qui arrivent en tête de l'élection du 07 novembre adoptent deux attitudes différentes, voire opposées, en attendant le verdict de la HCC. Si le candidat Andry Rajoelina a publiquement accusé, avec un ton menaçant, la CENI de détourner les choix des électeurs, Marc Ravalomanana a choisi de sillonner l'île pour remercier ceux qui ont voté pour lui le 07 novembre dernier. Il s'est même rendu dans les districts où il n'a pas gagné au 1er tour de l'élection. Visiblement, le candidat n°25 attend avec sérénité le verdict du juge constitutionnel, tout en sachant très bien que l'on s'achemine vers un second tour prévu se tenir le 19 décembre.