Madagascar: Partenariat avec Ethiopian Airlines - « Aucun contrat n'est encore signé », précise Eric Koller, le PCA d'Air Madagascar

Air Madagascar pourrait avoir un deuxième partenaire stratégique, qu'est la compagnie Ethiopian Airlines. C'est ce qui a été véhiculé récemment suite à une mission présidentielle en Ethiopie. Face à cette information, le Président du Conseil d'Administration de la compagnie aérienne nationale, Eric Koller, a précisé que pour l'instant, aucun contrat n'est encore ni validé ni signé avec cette compagnie aérienne étrangère, concernant les « handlines » ou encore les maintenances des avions. « Nous tenons également à préciser que nous avons signé un contrat avec la compagnie Air Austral, il y a un an, avec trois clauses. Il s'agit notamment des aéroports, du paiement de la dette et de la clause de non concurrence sur une période de trois ans. Autrement dit, on ne retire pas les compagnies aériennes qui opèrent dans le pays, mais on ne leur donne pas plus. L'objectif consiste à sauver la compagnie aérienne nationale », a-t-il rajouté.

Renouvellement de la flotte. En outre, le PCA d'Air Madagascar a révélé que la compagnie nationale a enregistré une grosse perte de chiffre d'affaires sur Paris avec les vols d'Ethiopian Airlines. Cela représente plus de 65% du chiffre d'affaires d'Air Madagascar. Par ailleurs, « cela fait un an que nous avons conclu le partenariat avec la compagnie Air Austral. On a pu lancer 'Tsara Dia ' pour le réseau national. Nous avons réparé 90% de la flotte alors qu'il a fallu des dizaines de millions de dollars pour le faire. On peut citer, entre autres, les avions ATR, Twin et Airbus A340. En outre, les perspectives sont bonnes. A partir de l'année prochaine, nous allons lancer un avion par jour sur Paris. Un cinquième ATR pour le réseau national est même en cours, pour faire du backup. En effet, Air Madagascar n'est pas à l'abri des problèmes techniques. Nous pensons d'ailleurs au renouvellement de la flotte », a conclu Eric Koller.