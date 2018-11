Madagascar: Produits Vita Malagasy - Vitrine de cinq jours au Parvis Analakely

Les visiteurs étaient nombreux dès le premier jour de la VISP 2e édition.

Une exposition qui mérite d'être visitée ! 10 000 visiteurs sont attendus à la VISP (Vitrine de l'Industrie et du Secteur Privé) qui se tient du 20 au 24 novembre à Analakely. 120 participants y exposent leurs produits « Vita Malagasy » riches d'innovation. La qualité de la production locale est mise en avant durant cette deuxième édition. Selon les organisateurs, l'objectif est de promouvoir les produits Vita Malagasy. Outre les ventes-expo, des animations culturelles et sportives, à l'exemple de défilés de mode ou de démonstration de kick boxing, sont également au programme de l'événement. Une conférence axée sur les relations entre l'industrie et la lutte contre la malnutrition se tiendra également ce vendredi. « L'industrie malagasy a besoin de soutien. C'est pour cela que nous organisons cette Vitrine, mais la contribution de tous est souhaitée. De notre côté, la réalisation de manifestation économique est pour nous comme un devoir », a affirmé Liva Andrianantenaina Raherison, président du Comité d'Organisation de la VIST, également président de l'Association du personnel du Ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé.

Découvertes. De leur côté, les visiteurs se montrent satisfaits des innovations présentées. Certes, les produits « Vita Malagasy » sont nombreux à être plus intéressants que les produits importés, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de coût. Cependant, ces produits sont souvent mal connus par les consommateurs. « Parmi nos produits de santé et de bien-être l'huile de coco première pression à froid ou huile vierge est celui qui attire le plus les visiteurs. Il s'agit d'un produit de luxe qu les consommateurs les plus exigeants importent souvent de l'extérieur. Et pourtant, nous avons une production locale de meilleure qualité et à prix raisonnables adapté au pouvoir d'achat des consommateurs malagasy. L'avantage avec ce produit de luxe, c'est qu'il sent très bon, contrairement à l'huile de coco ordinaire. Il est également efficace comme écran solaire, démaquillant, remède de mal de ventre pour les enfants, etc. et peut même être utilisé comme produit alimentaire. Il faut que les Malagasy découvrent les vertus de ce produit et ceux qui ont l'habitude d'importer doivent prendre conscience que le produit existe déjà ici », a indiqué Holy Razafindrazaka, administrateur de Laka Sarl, promoteur du label Gasy Tsara.

Récompenses. Les produits de ce genre sont nombreux au VISP. Outre les entreprises déjà en activité, des startups et des étudiants chercheurs ont également été invités par le Comité d'organisation de l'événement, qui leur a offert des stands gratuits. « L'idée est de leur donner la chance de se faire connaître. D'ailleurs les participants les plus performants et les plus innovants seront récompensés à l'issu de cette Vitrine. Un trophée et d'autres cadeaux comme des tablettes seront attribués aux gagnants », a annoncé le président du Comité d'organisation. Bref, cette manifestation économique sera très enrichissante, aussi bien pour les consommateurs que pour les participants.