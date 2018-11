Maroc/Rwanda: CAN U23 2019 - La RDC pulvérise le Rwanda et défiera le Maroc en mars 2019

Après le résultat de zéro but partout au Rubavu stadium de Gisenyi au match aller, la sélection de moins de 23 ans de la RDC a marché sur celle du Rwanda au match retour à Kinshasa par un cinglant cinq but à zéro.

Les Léopards football de moins de 23 ans ont battu, le 20 novembre, au stade des Martyrs les Amavubi du Rwanda par cinq buts à zéro, en match retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U29 prévue en Égypte en 2019. Pour cette rencontre arbitrée par le Kenyan Peter Wareru, le sélectionneur Christian Nsengi Biembe a effectué quelques changements dans son onze de départ par rapport à celui du match aller, le 14 novembre, au Rubavu stadium de Gisenyi (zéro but partout).

Jackson Lunanga (V.Club) a naturellement gardé les perches, avec devant lui, le latéral droit Mukoko Amale (Daring Club Motema Pembe), la paire axiale de la défense composée d'Arsène Zola (Mazembe) et Trésor Tshibuabua (Lupopo) et Ernest Luzolo (V.Club). Au milieu de terrain, il y a eu Edo Kayembe (Anderlecht/Belgique), Peter Mutumosi (Rangers), Glody Likonza (Mazembe) et Chadrac Muzungu (V.Club). Le duo d'attaque s'est constitué de Jackson Muleka et Mbuangi Nzau (Bamboutos/Cameroun). L'on note donc l'absence de Nelson Balongo de Saint-Trond en Belgique qui était là au match aller. Du côté rwandais, on a noté la titularisation du gardien de but Fiacre Ntuari, Sabimana Aimable, Muregea Prince, Marc Shimiyimana, Musinzi Ange, Ikwiye Jean-Paul, Shintu Fabio, Samuel Geleth, Kevin Mwuri, Suti Savio Dominique.

Les Léopards ont été incisifs dans le camp des Amavubi. Dès la 7e minute, Mbuangi Nzau a trouvé le chemin des buts adverses en trompant le gardien de but Fiacre Ntuari. Les joueurs du sélectionneur Christian Nsengi Biembe (avec à ses côtés l'ancien international Christopher Oualembo et Robert Kidiaba Guy Bukasa) ont un peu baissé leur rythme de jeu après le but avec quelques déchets, avant de le reprendre dans le troisième quart d'heure de jeu. Et à la 32e minute, Chadrac Muzungu a pris de vitesse le latéral droit des Abeilles avant de déposer le cuir sur la tête de Jackson Muleka pour le deuxième but des Léopards U23.

À la 58e minute, Mbuangi Nzau a cédé sa place à Jonathan Ifaso de Nyuki qui était titulaire au match aller. Les Amavubi ont littéralement craqué après l'heure de jeu. À la 62e minute, Peter Mutumosi a profité d'une récupération de balle de Mukoko Amale pour aller fusiller le gardien de but Fiacre Ntuari et inscrire le troisième but des Léopards. Sur une autre déboulée et un centre de Mukoko Amale, Jackson Muleka a porté le score à quatre buts à zéro à la 67e minute de jeu. Et une minute après, il a été remplacé par Nelson Félix Balongo de Saint-Trond en Belgique. Ce dernier a inscrit le cinquième but des Léopards à la 84e minute de la partie. La pluie s'est invitée à la fête dans les dernières minutes du match comme une bénédiction pour les jeunes fauves congolais. Grâce à cette victoire, les Léopards affronteront, le 20 mars 2019 à Kinshasa, les Lions d'Atlas U 23 du Maroc au deuxième tour de ces éliminatoire, avant le match retour quelques jours après en terre marocaine.