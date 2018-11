Congo-Kinshasa: Campagne électorale - La Céni et le Csac réaffirment les principes d'accès de tous les candidats aux médias

Au cours de leur rencontre du 20 novembre, les deux institutions d'appui à la démocratie ont, par ailleurs, mis en exergue l'évidence de la prise en charge judicieux des médias en ligne et des réseaux sociaux qui constituent un défi majeur pour une campagne électorale apaisée en RDC.

À vingt-quatre heures du lancement de la campagne électorale pour les scrutins combinés présidentiel et législatifs national et provincial du 23 décembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (Csac) ont tenu, le 20 novembre, une réunion extraordinaire, en présence du ministre de la Communication et des Médias représentant le gouvernement de la République, rapporte une dépêche de la Centrale électorale publiée le 20 novembre. À l'ordre du jour de cette rencontre figurait l'évaluation de la cohérence ainsi que la mise à jour, s'il y a lieu, de la Directive N°Csac/AP/001/2015 du 05 mars 2015 relative à la campagne électorale à travers les médias, laquelle directive consacre le principe d'égalité d'accès aux médias à tous les candidats et la diffusion des contenus électoraux en période de campagne électorale. À cet effet, il a été convenu notamment de la mise en place d'une Commission interinstitutionnelle Céni-Csac-ministère de la Communication et des Médias devant assurer ce travail de mise à jour.

En réaffirmant les principes d'égalité de diffusion et d'accès de tous les candidats aux médias durant la période de campagne électorale qui s'ouvre le 22 novembre pour s'achever le 21 décembre 2018 à minuit, la Céni et le Csac envisagent de produire un monitoring de la campagne électorale afin d'assurer le suivi des conditions d'accès dans les médias pour les vingt et un candidats et les soixante-dix-sept regroupements politiques. Cette rencontre a mis en exergue l'évidence de la prise en charge judicieux des médias en ligne et des réseaux sociaux qui constituent un défi majeur pour une campagne électorale apaisée en RDC. Il a été également souligné la nécessité de rappeler aux médias les règles qui s'imposent dans le cadre de la pluralité d'opinion durant la campagne électorale. Aux candidats indépendants, des partis et regroupements politiques, la Céni et le Csac vont poursuivre les plaidoyers pour le respect de la Charte de bonne conduite des candidats, partis et regroupements politiques.

Conformément à la Constitution, la Céni et le Csac sont appelés à travailler en étroite collaboration en période de campagne électorale. La Céni a, en effet, pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité, des scrutins libre, démocratique et transparent. La Céni assure également la régularité des campagnes électorales et référendaires (Article 9, loi organique de la Céni). De son côté, le Csac a notamment pour mission de veiller à l'accès équitable aux associations, candidats et partis politiques aux moyens d'information et de communication.