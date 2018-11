Mauritanie: Corentin Martins va prolonger avec le Mourabitounes

Corentin Martins a exprimé son souhait de prolonger son contrat de sélectionneur de l'équipe nationale de Mauritanie, les Mourabitounes. En fin de contrat le mois prochain, le technicien français de 49 ans, qui a qualifié la Mauritanie dimanche pour sa première phase finale de CAN de son histoire après une victoire face au Botswana (2-1), va prochainement prolonger sa mission en Afrique.

« Mon envie c'est de continuer. Je prends du plaisir avec les joueurs. J'ai de bonnes relations avec les dirigeants. Et j'espère que les joueurs vont encore plus progresser ; c'est ce que j'attends. C'est un groupe jeune. Donc, il y a un bel avenir pour cette équipe. Et j'espère qu'on le prouvera à la CAN », a déclaré Martins lors d'une conférence de presse ce mardi à Nouakchott.

En poste depuis fin 2014, l'ancien international français devrait y rester trois ans de plus, jusqu'à la fin des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Corentin Martins a réalisé un exploit de taille : envoyer les Mourabitounes à la première Coupe d'Afrique des nations de son histoire. Le Français entre dans l'histoire du football mauritanien. La Mauritanie garde sa place de leader du groupe I avec 12 points. L'Angola est deuxième (9 pnts), le Burkina Faso, troisième (7) et le Botswana quatrième avec un seul point. Le prochain et dernier match des Mourabitounes, déjà qualifiés, sera face au Burkina Faso.