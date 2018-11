Nigeria: La campagne pour la présidentielle et les législatives lancée

La campagne au Nigeria s'ets ouverte dimanche 18 novembre. La présidentielle et les législatives doivent se dérouler le 16 février prochain.

Au Nigeria, c'est parti ! La campagne électorale pour les élections présidentielle et parlementaires du 16 février prochain a débuté ce dimanche 18 novembre. Lancement officiel, même si les élections sont dans la tête de beaucoup sur place, notamment depuis le lancement des primaires il y a plusieurs semaines déjà.

Fanfares et ambiances électriques seront de la partie pendant ces campagnes électorales. Pour le candidat de l'African action congress Sowore Omoloye, il est grand temps que la jeunesse nigériane prenne son destin en main. "Je suis revenu au Nigeria pour prendre le pouvoir avec votre soutien. Pendant 58 ans ils nous ont toujours dit que l'avenir appartenait à la jeunesse, mais ils savent bien qu'il n y a pas d'avenir pour la jeunesse", lançait-il ce week-end. "Nous avons décidé de leur reprendre le contrôle du Nigeria à partir d'aujourd'hui."

Le retour d'Atiku Abubacar ?

Muhammadu Buhari, l'actuel président, et Atiku Abubacar, seront les deux prétendants principaux au poste de chef de l'Etat à la présidentielle du 16 février prochain. Musa Bello est membre du Parti démocratique populaire (PDP) et veut croire que son candidat, ancien vice-président jusqu'en 2007, peut l'emporter face au président sortrant. "Buhari ne fait pas le poids, il n'a pas tenu a ses promesses électorales", assure-t-il. "Appelons un lézard un lézard : pendant 4 ans rien. Je suis fatigué de lui, on a besoin d'une nouvelle personne à la tête du pays."

Economie et justice au coeur de la campagne

Pour l'heure Muhammadu Buhari ne fait pas l'unanimité dans les sondages. Mais Frank Dairo, membre de son parti, l'APC, défend son bilan : "L'économie était à un niveau chaotique avant sa prise de fonction, mais aujourd'hui tout va bien. Si on lui redonne l'opportunité pour son second mandat, il fera des merveilles", estime-t-il. 80 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer lors de la présidentielle et des législatives le 16 février 2019.

L'économie, avec la question du taux d'inflation ou du taux de chômage, très hauts de le pays, seront des thèmes centraux dans cette campagne. Tout comme la question sécuritaire avec notamment la lutte contre Boko Haram.

Notez encore que les campagnes électorales pour les élections des gouverneurs et les assemblées locales, débuteront elles le 1er décembre prochain. Le vote pour ces scrutins aura lui lieu le 2 mars 2019.