Afrique: Africa Security Forum - 400 participants annoncés à Rabat

La troisième édition du Forum paix et sécurité en Afrique (Africa Security Forum) prévue jeudi à Rabat (Maroc) verra la participation de plus de 35 pays et 400 personnalités, a appris l'APS des organisateurs.

"La 3 ème édition de l'Africa Security Forum qui s'ouvre jeudi à Rabat veut maintenir son audience en ouvrant ses rencontres à plus de trente-cinq pays africains et à 400 personnalités", indique un document remis à la presse.

Selon le texte, "la rencontre internationale est orientée vers les nouvelles problématiques qui agitent le continent et c'est dans ce sens que des thèmes d'une importance capitale seront explorés en vue de trouver des pistes de résolutions".

Le forum de Rabat sera articulé autour de la thématique "Redéfinir les axes de la coopération internationale face aux menaces du XXI ème siècle", précise le texte.

Selon la même source, "trois thèmes de réflexions seront proposés articulés autour des thèmes suivants : migration et développement socio-économique, cyber terrorisme, e-réputation et big data, extrémismes et lutte contre la radicalisation".

Pour ce faire, des experts reconnus, principalement issus du continent ou spécialistes de celui-ci, de grands responsables venus des organisations régionales ou sous régionales du continent et des représentants des organisations internationales en charge des thèmes proposés ont été sollicités pour accompagner et argumenter les débats, précisent le organisateurs.

L'Africa Security Forum est l'activité ouverte du Think Tank Atlantis. La vocation du Think Tank et de son forum est d'être un incubateur d'idées à partager entre experts, ont-ils indiqué.

Le but de ces deux exercices étant de pouvoir proposer aux décideurs des réponses envisageables face aux nouvelles problématiques sécuritaires qui parcourent le continent, explique le document.

Les organisateurs veulent que ce forum soit le prolongement de la précédente édition et en amont de la rencontre internationale sur les migrations de Marrakech en décembre prochain, ajoute-t-on de même source.