Cote d'Ivoire: Amélioration du système de santé - Un nouveau syndicat se propose d'être la courroie entre le gouvernement et la population

Regrouper les agents de la santé pour la défense des intérêts matériels et moraux, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, conformément aux lois et règlements en vigueur, servir de courroie entre la société civile et le gouvernement pour que dans le dialogue et les échanges, les services de santé soient améliorés pour le bonheur des populations sont, entre autres, les missions que s'assigne le nouveau syndicat des agents de Santé qui a vu le jour le mardi 20 novembre 2018.

Dénommé Mouvement des agents pour un système de santé ivoirien performant (Massip), ce nouveau syndicat a dévoilé son objectif à l'occasion d'une Assemblée générale constitutive, à Yopougon.

Selon Koulaï Mangni Valentin, secrétaire général dudit syndicat, il s'agit dans l'ensemble de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et services de santé en Côte d'Ivoire.

« Pour un système de santé plus performant, nous Massip, proposons des stratégies pour le bonheur des agents et des populations», a-t-il fait savoir avant d'énumérer les points saillants de cette politique.

« Nous planifions notre stratégie en deux points. Il s'agit dans le premier d'adopter un statut véritable de l'Infas et de ses enseignants, de renforcer la formation à l'Infas par l'application véritable du système Lmd, de dispenser le module de formation intitulé "gestion de la qualité des soins" à l'Infas et la formation des auxiliaires de soins », a-t-il indiqué.

Poursuivant, il a révélé que les décès maternels enregistrés dans les structures sanitaires sont élevés à tel point que la Côte d'Ivoire est classée, selon lui, dans le top 10 des pays ayant un fort taux de décès.

« Et c'est à cet effet que nous donnons notre deuxième stratégie pour redorer l'image des agents de la santé de Côte d'Ivoire, et pour un système plus crédible et performant.

Il s'agit pour le Massip de proposer une répartition équitable des agents de santé sur toute l'étendue du territoire national selon les normes de l'Oms, de l'adoption d'un nouveau profil de carrière des agents de santé tenant compte des approches District et hospitaliers, la création d'un service en charge de la coordination des Coges Santé comme c'est le cas des Coges Education », a affirmé Koulaï Mangni Valentin.

Selon lui, le Massip revendique plus de 500 membres à travers toute la Côte d'Ivoire. Il est affilié au groupe solidarité-égalité dirigé par Mesmin Komoé. Plusieurs associations syndicales sœurs ont apporté leur caution à cette Assemblée élective du Massip.