Soudan: Texte du Communiqué Final sur la visite du Président de la Guinée Equatoriale au Soudan

communiqué de presse

Khartoum — - L'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) publie le Texte Officiel de la visite du Président de la République de Guinée Equatoriale au Soudan les 19 et 20 Novembre courant: -

Communiqué Conjoint Final sur Visite de H.E Theodore Obiang Nguema, Président de la République de Guinée Equatoriale au Soudan les 19 et 20 Novembre courant :-

A l'Invitation Officielle de H.E. Omer Hassan Ahmed Al-Bashir, Président de la République du Soudan, H.E. Theodore Obiang Nguema, Président de la République de Guinée Equatoriale, accompagné d'une délégation de Haut Niveau, a effectué une visite d'Etat de deux jours au Soudan les 19 et 20 Novembre 2018. Son Excellence M. Omer Hassan Ahmed Al-Bashir, Président de la République du Soudan, a reçu son Invité et la Délégation qui l'accompagne à l'Aéroport de Khartoum.

Les deux Présidents ont tenu une Session de Pourparlers Conjoint au cours de laquelle ils ont discuté les Relations Bilatérales Globales et des moyens de les Développer, ainsi que des Questions Régionales et Internationales d'Intérêt Commun.

Les deux Présidents ont affirmé leur Détermination à Renforcer la Coopération Diplomatique et Politique, l'Echange de Représentations Diplomatiques dans les deux pays et la Coordination entre les deux pays dans les Instances Internationales et Régionales.

Les deux Présidents se sont mis d'Accord sur une Coopération dans les domaines de l'Economie, du Commerce, de l'Agriculture et de l'Elevage.

Les deux Présidents se sont également mis d'Accord sur la Coopération Militaire et en matière de Sécurité, l'Echange de Possibilités de Formation dans les Académies Militaires et l'Echange d'Expériences et d'Informations dans ces domaines.

Les deux Présidents ont souligné la Nécessité d'une Coopération entre les pays de l'Afrique Centrale et Orientale en matière de Sécurité des Frontières et de Prévention des Fuites d'Armes Illégales, du Crime Organisé et du Trafic d'Etres Humains, ainsi que de la Lutte contre les Groupes Armés et Terroristes.

Les deux Présidents ont confirmé qu'ils sont prêts à Renforcer la Coordination Commune entre les deux pays au sein des Forums Régionaux de Lutte contre la Prévalence de l'Extrémisme, des Groupes Terroristes, de l'Immigration Clandestine et de la Criminalité Organisée Transfrontalière.

Son Excellence le Président Theodore Obiang a salué les Efforts du Président Omer Hassan Ahmed Al-Bashir pour instaurer la Paix et la Stabilité dans tout le Soudan et son engagement à mettre en œuvre les Résultats du Dialogue National. Il a également salué le Rôle de Pionnier du Soudan dans la Lutte contre le Terrorisme et la Traite des Etres Humains.

Les Entretiens entre les deux Parties se sont déroulées dans une Atmosphère Amicale de Compréhension Mutuelle.

Le Président de la République de Guinée Equatoriale a salué l'Initiative prise par le Président Omer Hassan Ahmed Al-Bashir dans le cadre de l'Union Africaine (UA) de promouvoir la Réconciliation en République Centrafricaine (RCA), qui partage avec le Soudan des Frontières Communes et participe également avec la Guinée Equatoriale à l'Adhésion de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale.

Les deux Présidents ont souhaité Stabilité et Prospérité à la République Centrafricaine pour renforcer les Relations Bilatérales, les deux parties ont signé un Accord-Cadre de Coopération entre les deux pays, un Accord sur l'Exemption Mutuelle de Visas pour les Passeports Diplomatiques et de Service. Outre la Signature du Règlement Intérieur pour la Création d'un Comité Mixte et d'un Mémorandum d'Entente pour des Consultations Politiques et Diplomatiques entre les deux pays.

Le Président de la République de Guinée Equatoriale, Theodore Obiang, a exprimé ses Sincères Remerciements et sa Profonde Gratitude à Son Excellence le Président Omer Hassan Ahmed Al-Bashir pour l'Hospitalité Accordée à lui et à sa Délégation pendant leur séjour au Soudan.

Le Président Guinéen Theodore Obiang a invité le Président Omer Hassan Ahmed Al-Bashir à se rendre en Guinée Equatoriale, où le Président Omer Hassan Ahmed Al-Bashir a accepté l'Invitation, dont la date sera déterminée ultérieurement par la Voie Diplomatique.

Fait à Khartoum, le 20 Novembre 2018.