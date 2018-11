Mali: RSE - Ecobank Mali offre des vivres à l'ASHED

Depuis maintenant 6 ans, le Groupe Ecobank dédie une journée d'activités sociales aux communautés de son réseau. Pour l'édition de cette année, la banque panafricaine a offert, ce samedi 17 novembre 2018 des dons divers de vivres à deux orphelinats reconnus à Bamako et Sikasso.

Lesquels sont l'Association pour le soutien des handicapés et des enfants démunis (ASHED) et le Centre d'accueil pour la protection, l'éducation des enfants en situation difficile et aides ménagères (CAPEMA) Sikasso.

Composé de sacs de riz, sucre, lait, huile, ce don qui est d'une valeur de plusieurs millions de F CFA s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 6e édition de la Journée Ecobank ou "Ecobank Day".

Aussi, il s'inscrit dans la mise en œuvre de son programme de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Le thème retenu pour cette 6e édition est "soutien aux orphelinats en Afrique".

La cérémonie de remise était présidée par Mme Assétou Founè Samaké Migan, ministre de l'Innovation et la Recherche scientifique, représentant le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.

On y notait la présence la directrice d'Ecobank Mali, Mme Touré Coumba Sidibé, du secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Salif Maïga et de la promotrice de l'ASHED, Kadia Dem.

Dans son intervention, Mme Touré Coumba Sidibé s'est réjouie de l'instauration d'une telle journée Ecobank qui démontre, selon elle, la volonté du Groupe à respecter son engagement d'entreprise sociétale et citoyenne.

« Pendant deux décennies, nous avons toujours considéré qu'il était de notre devoir de nous rapprocher de nos populations non pas seulement de les présenter ce que nous savons faire de mieux en matière de produits et services financiers, mais aussi de partager avec elles, nos valeurs, nos sentiments et encore plus notre souci permanent de donner de l'espoir aux uns et aux autres un avenir meilleur», a rappelé la directrice d'Ecobank Mali.

Par ailleurs, elle promettra que l'Ecobank Mali continuera son aide envers ce centre dans le domaine de la santé des enfants, l'accès à l'école.

«Nous allons contribuer financièrement et en nature pour participer à l'éducation académique de trois enfants dont vous avez la charge pour leur scolarité, leur suivi jusqu'à leur insertion dans la vie active», a annoncé la directrice d'Ecobank Mali.