Congo-Kinshasa: Taekwondo - Kinshasa a accueilli les 14es championnats nationaux

Les 14es championnats nationaux de taekwondo ont été organisés, le samedi 17 et le dimanche 18 novembre, au lycée technique Ntinu Wene dans la commune de Limete à Kinshasa.

La fête a rassemblé les athlètes venus de quatre coins du pays, notamment les provinces de Kongo central, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kwilu, Maindombe, Équateur, Kasaï central, Kasaï-oriental, Grand Katanga, Tshopo et Kinshasa. On a noté aussi la participation des taekwondo'ins de l'Union des sports universitaires (Ucosu) et de l'armée, précisément du Groupe omnisports militaires, de l'Association militaire de Taekwondo (AMT) et la Garde républicaine (GR).

Des autorités de l'administration des Sports et de l'armée ont assisté à la journée de clôture de cette compétition. Dans son allocution, le président de la Fédération congolaise de taekwondo (Fécot), Alain Badiashile, a mis l'accent sur la discipline, l'édition 2018 des championnats nationaux étant placés sous le signe de la maximisation et mutualisation des performances des athlètes et sur la promotion des valeurs positives du sport. Il a appelé tout le monde à observer le fair-play afin de ne pas ternir l'image du taekwondo.

À propos de la compétition, l'on note qu'en individuel chez les dames de moins de 49 kg, Makiona Promie (GR) a remporté l'or, Nsimba Régine de la province du Kwilu s'est contentée de la médaille d'argent alors que Jenga Eunice du Kongo central a gagné la médaille de bronze. Chez les dames de moins de 57 kg, la médaille d'or est revenue à Mwaka Glody de Kinshasa est. Flore Mbudu de la GR a pris la médaille d'argent et Mbombo Ketsia de l'Ucosu a remporté la médaille de bronze.

Chez les moins de 67 kg, Naomie Katoka de Kinshasa ouest a été médaillée d'or, Annie Mbadu de la GR la médaille d'argent et Bernice Ngalobo a glané la médaille de bronze. En individuel chez les messieurs de moins de 54 kg, l'or a été arraché par Reneddy Kinsama de Kinshasa est, la médaille d'argent a été raflée par Ilunga Lofenya d'ATGR, et le bronze par Gloire Ilonga de l'Ucosu.

L'on a déploré des cas d'indiscipline au cours de cette compétition, a-t-on appris. Lors d'un combat, Annie Mbadu de l'ATGR a usé de violence avérée sur Naomie Katoko. Et la Fécot a sévi. Annie Mbadu a été disqualifiée avec retrait de sa médaille, en plus d'une année de suspension pour « indiscipline et coup volontaire ». Le coach Sagesse Abedi est aussi suspendu pour une durée d'une année pour incitation à la violence. Le coach de l'équipe de Kinshasa ouest a écopé lui aussi d'une suspension de six mois pour indiscipline.