Congo-Kinshasa: Noble ART - Glove Mwimba élu président de l'entente de Kasangulu

Fils du catcheur albinos Mwimba Texas, le jeune producteur d'événements sportifs et culturels Glove Mwimba va désormais présider aux destinées de l'entente de boxe de la ville de Kasangulu dans la province du Kongo central.

L'entente de boxe de la ville de Kasangulu, dans la province du Kongo central, s'est choisi un nouveau président. Au terme de l'assemblée générale élective organisé le 17 et 18 novembre, le jeune producteur Glove Mwimba a recueilli la majorité des voix pour diriger cette instance du noble art. À l'en croire, son action s'intensifiera sur la promotion de la boxe et des boxeurs de la cité de Kasangulu. Aussi a-t-il annoncé un éventuel périple de deuxs boxeurs en Afrique du Sud pour un stage. Et avec l'appui du partenaire Serge Menga, a-t-il affirmé, trois autres pugilistes pourraient dans un avenir assez proche se rendre en Allemagne toujours dans le cadre d'un stage. Glove Mwimba a lancé un appel de soutien aux sponsors et aux personnes de bonne volonté pour l'essor du noble art à Kasangulu.

En marge de son élection à la tête de l'entente de cette cité, Glove Mwimba et sa structure Pyramide Mwimba Productions a conduit une délégation des boxeurs au championnat provincial de boxe organisé à Matadi, chef-lieu du Kongo central. Cette participation a été positive pour les boxeurs de Kasangulu avec le sacre du Dieu Lidodo dans la catégorie mi-mouche. En catégorie coq, Rais Nzeza a fini champion du Kongo central. Le super léger Liza Bola Mwimba (jeune frère de Glove), les mi-lourd Likofi et Miradi Zola ont tous été vice-champions provinciaux au terme de ce tournoi à Matadi. « Nous sommes satisfaits de la prestation des boxeurs de Kasangulu à ce championnat provincial, et nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, nous continuerons à travailler pour la promotion de la boxe à Kasangulu », a déclaré Glove Mwimba. Ce dernier projette l'organisation d'un gala de boxe en décembre prochain, lui qui a déjà organisé plus de quatre galas de noble art à Kasangulu avec Pyramide Mwimba Productions, et la participation des pugilistes venus de Kinshasa, Mbanza-Ngungu et Kisantu. « Nous organisons ces combats avec nos propres moyens. L'aide des sponsors et d'autres personnes éprises de boxe sera la bienvenue », a plaidé Glove Mwimba.

Fils ainé du catcheur albinos Mwimba Texas, ce jeune producteur a été initié dans le milieu de sport par son père. Il continue donc sur les traces de son géniteur, certes comme compétiteur, mais en tant que producteur, manager et dirigeant sportif. Gradué en art dramatique à l'Institut national des arts à Kinshasa, Glove Mwimba a aussi suivi une formation en audiovisuel à la Radiotélévision nationale congolaise et suit actuellement des cours de management.

Du sport à la musique, il n'y a qu'un pas à franchir. Entreprenant, sa maison Pyramide Mwimba productions organise aussi des spectacles musicaux. Récemment, il a produit le chanteur Joe Lenoir (ancien de Viva la Musica de Papa Wemba et actuellement en studio) à l'espace Extrême à Ma Campagne dans la commune de Ngaliema. Il a participé en tant que manager à la préparation du maxi-single du chanteur Abuba Matabaro intitulé « Miroir ».