Sénégal: Finance publique - Une gestion budgétaire marquée par une évolution modérée de la mobilisation des ressources

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), la gestion budgétaire 2018 a été marquée par une évolution modérée de la mobilisation des ressources. En effet, évaluées à 1638,1 milliards, les ressources mobilisées à fin septembre 2018 se sont confortées de 1,8%.

Les ressources sont essentiellement composées de recettes budgétaires à hauteur de 1468 milliards, de dons pour un montant estimé à 146,8 milliards et des ressources du FSE évaluées à 23,3 milliards. En glissement annuel, les ressources ont progressé de 28,5 milliards grâce notamment aux recettes fiscales qui se sont accrues de 23,1 milliards.

La progression des recettes fiscales est principalement tirée par la bonne tenue de l'impôt sur le revenu, des droits de porte et des taxes spécifiques sur la consommation qui ont respectivement augmenté de 28 milliards, 11,5 milliards et 5,7 milliards, pour s'établir à 255,4 milliards, 194,9 milliards et 102,8 milliards.

De même, la taxe spéciale sur le ciment (10,4 milliards) et les « droits d'enregistrement et de timbre » (55 milliards) ont contribué à l'amélioration des recettes, avec des hausses respectives de 38,4% et 11,6%.

Cette orientation a été, toutefois, atténuée par les baisses de la TVA à l'import sur le pétrole (-18,3%) et du FSIPP (-24,4%) qui ont, respectivement, été recouvrées à hauteur de 53 milliards et 13 milliards.

Cette situation reflètent d'une part la réduction de la taxation sur les hydrocarbures afin de maintenir la stabilité des prix à la pompe des carburants face au renchérissement du cours du baril, et d'autre part, l'impact des certificats de détaxe dans le règlement des droits au cordon.