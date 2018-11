Afrique: Assises Africaines de l'Intelligence Économique - Dakar accueille l'événement en décembre

Après deux éditions au Maroc, les Assises se déplacent en Afrique Subsaharienne. La troisième éditions aura lieu à Dakar les 13 et 14 décembre 2018. L'évènement s'annonce déjà prometteur avec des nouveaux partenaires et l'implication de plusieurs organisations locales et internationales.

Ainsi, la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF), forte de sa délégation africaine de 23 pays membres, est partenaire des Assises 2018.

Le Forum des associations africaines d'intelligence économique, dernière initiative africaine en IE, ainsi que l'École Panafricaine d'intelligence économique et Stratégique (EPIES) portée par le Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques de Dakar qui soutient les actions d'intelligence économique dans la Sous-Région depuis 10 ans sont également partenaires des Assises 2018.

Le Bureau de Prospective Économique de la Primature du Sénégal compte aussi parmi les partenaires techniques des Assises 2018.

Depuis 2016, les Assises Africaines de l'Intelligence Économique permettent à la communauté africaine francophone de l'IE de se rencontrer et de partager les différentes expériences nationales. Les conférences organisées regroupent des experts en intelligence économique et des acteurs majeurs et reconnus de la discipline dans leur pays.

Les intervenants présentent les initiatives nationales en matière d'IE, partagent leurs retours d'expérience ainsi que leurs recommandations sur les best-pratices.

Elles se sont imposées comme le rendez-vous incontournable de la communauté de l'IE en Afrique avec chaque année, plus de 150 participants réunis autour d'une vingtaine d'experts venus d'une quinzaine de pays.

Pathé TOURE