Cameroun: Transformation des villes africaines - Il faut miser sur la coopération

Photo: Africités

8ème Sommet Africités à Marrakech

Le 8e sommet Africités qui s'est ouvert hier à Marrakech au Maroc a plaidé pour plus de collaboration entre les collectivités locales d'Afrique.

La grand messe des collectivités locales d'Afrique qui s'est ouverte hier dans la ville de Marrakech au Maroc, se penche sur la problématique de la transition vers des villes et territoires durables. En questionnant le rôle des collectivités locales d'Afrique, le ministre de l'Intérieur du Royaume du Maroc s'est focalisé sur un axe central : la densification de la coopération entre les villes et communes d'Afrique. En effet, dans son discours inaugural, Abdelaoufi Laftit, a proposé comme piste de transition pragmatique et efficiente, le renforcement de la conscience collective et l'échange d'expériences entre les maires d'Afrique.

Pour lui, les villes africaines sont exposées aux mêmes maux et défis, notamment la migration, le développement durable, les changements climatiques, la bonne gouvernance et naturellement l'autonomisation des élus locaux. Sous ce prisme, des avancées que les uns ont déjà enregistrées peuvent permettre, à travers des partenariats pluriels entre ces communes, de relever le défi. Par ailleurs, par une exploitation rationnelle des ressources na turelles, les collectivités locales d'Afrique peuvent mieux faire face aux transitions irréversibles des villes en des espaces urbains et durables. Le 8e sommet Africités qui s'est ouvert à Marrakech connaît la participation de près de 5 000 membres, dont 3 000 élus locaux. Il est placé sous le très haut patronage du Roi Mohammed VI.

Le Cameroun y est représenté par une centaine de participants. La délégation camerounaise sera, dès ce jour, impliquée dans l'animation de plusieurs ateliers de réflexion sur les questions de développement local, de planification et de programmation, d'égalité des genres, de systèmes d'information locale, entre autres. Par ailleurs, un stand a été aménagé dans le village du sommet par le Fonds spécial d'équipement et d'interventions intercommunales pour partager des informations sur la vision et les avancées du gouvernement camerounais dans le processus de décentralisation et du développement local.