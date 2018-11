Congo-Brazzaville: Musique - Djoson philosophe et son Super Nkolo Mboka invités au festival Afrima au Ghana

L'artiste musicien congolais, leader de l'orchestre Super Nkolo Mboka, est invité par la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Comité international de l'Afrima à la cinquième édition de l'Afrima qui aura lieu au Ghana du 21 au 24 novembre.

En partenariat avec l'Union africaine, Afrima est le plus grand événement musical du continent créé pour honorer, récompenser et mettre en valeur la riche culture musicale de l'Afrique ainsi que stimuler les conversations parmi les Africains et entre l'Afrique et le reste du monde sur les grands potentiels et valeurs du patrimoine culturel et artistique africain, dans le but de créer des emplois, d'éradiquer la pauvreté extrême et d'attirer l'attention des dirigeants mondiaux sur l'Afrique tout en promouvant une image positive de l'Afrique.

Au fil des années, Afrima a donné le ton de la promotion du secteur créatif africain dans le reste du monde et nous continuons à ouvrir de nouvelles possibilités de réseautage et de collaboration dans l'industrie musicale africaine, tout en reconnaissant la créativité et l'innovation des talents. La dernière cérémonie de remise des prix qui s'est tenue à Lagos au Nigeria, le 12 novembre 2017, était un événement de classe et de charme. Elle a eu comme impresario la formidable superstar afro-américaine Akon, accompagnée de la diva et télé-présentatrice camerounaise, Sophy Aida.

L'agenda de l'Afrima 2018

Les activités qui se tiendront pendant quatre jours comprendront : la soirée d'accueil (21 novembre), une réception pour accueillir les candidats de l'Afrima, les membres du Comité international de l'Afrima, les responsables de l'Union africaine et les autres invités. Le 22 novembre, sont prévues les entrevues avec les médias/ Meet & Greet. Une opportunité de renforcer la connexion des artistes avec le public dans une salle de presse et sur certaines chaînes de radio/ télévisions au Ghana. Quelques partenaires des médias étrangers y participeront également.

Le même jour, il y aura Africa Music Business Summit, une plate-forme de discussion annuelle pour interroger et élaborer des stratégies de développement de la musique africaine, tout en explorant une approche synergique de l'autonomisation économique des talents musicaux. Il s'agit d'une plate-forme de mise en réseau et d'interaction entre les professionnels de la musique, les responsables de la musique, les responsables gouvernementaux et d'autres parties prenantes des secteurs de la musique, des médias et de la finance en Afrique et dans le monde. Le sommet se tiendra entre 10 heures et 14 heures. la soirée du 22 novembre aura lieu à Afrima Music village. C'est un concert d'entrée gratuite qui met en valeur des artistes africains de différentes origines. La journée du 23 novembre est consacrée à la visite du pays hôte. Il s'agira d'une visite guidée des sites remarquables et du célèbre château des esclaves d'Elmina du Ghana. La journée se terminera par une visite de courtoisie au président de la République du Ghana.

Enfin, la cérémonie principale de remise des prix aura lieu le 24 novembre. Tapis rouge pour cet évènement qui sera retransmis en direct. Il sera marqué par la présence de personnalités de haut niveau et un concept culturel. Puis un « After Party », qui n'est autre qu'un coup de pouce pour célébrer la soirée avec des gagnants, des vedettes, des invités de choix et des vétérans de l'industrie de la musique.