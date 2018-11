Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Jean-Paul Moka plébiscite cinq principaux candidats

Le Président du Mouvement Bleu, le Professeur Jean-Paul Moka Ngolo Mpati, candidat recalé à la prochaine élection présidentielle qui, jusqu'ici, est en appel auprès du Conseil d'Etat, plébiscite cinq figures parmi les 21 présidentiables qui se disputeront le fauteuil de Joseph Kabila, le 23 décembre 2018. Il le fait voir dans l'essence de sa première tribune dont la sortie aura lieu cette semaine.

Parmi ces élus-gagnants, il cite notamment, le candidat soutenu par le FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, celui de la plateforme Lamuka chère à Martin Fayulu, le Président de l'Udps, Félix Tshisekedi Tshilombo, le leader de l'UNC, Vital Kamerhe et le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba. Il poursuit en précisant que deux candidats sont associés au président sortant bien que l'un se positionne comme le candidat des indépendants et les trois autres sont qualifiés d'opposants. Jean-Paul Moka doute, en effet, de la crédibilité des élections de décembre prochain et parle d'une parodie électorale ayant le seul objectif de légitimer la succession de Joseph Kabila et, par ricochet, la perpétuation de son héritage politique. Ainsi, conseille-t-il à ceux qui s'y opposent, de devoir faire montre d'une puissance électorale exceptionnelle couplée à un soutien international hors du commun. Ci-dessous, parcourez le résumé de cette tribune.

L'ESSENCE DE MA PREMIERE TRIBUNE (qui sortira cette semaine)

Cinq candidats se disputeront le fauteuil de Joseph Kabila : Shadary, Fayulu, Tshilombo, Kamerhe et, enfin, Kin-kiey Mulumba Tryphon. Deux candidats sont associés au président sortant bien que l'un se positionne comme le candidat des indépendants et les trois autres sont qualifiés d'opposants. La parodie électorale qui se pointe à l'horizon n'a qu'un seul objectif : légitimer la succession de Joseph Kabila et la perpétuation de son héritage politique. Ceux qui s'y opposent, devront faire montre d'une puissance électorale exceptionnelle couplée à un soutien international hors du commun. Tshisekedi Tshilombo et Kamerhe viennent de se faire blacklister par le groupe Bilderberg. Ils le resteront pendant longtemps.

En clair, ils ne sont plus qualifiés à diriger le "réservoir des superpuissances" qu'est la RDC. Il s'agit d'une agonie politique à retardement. Ils seront, désormais, dans les fichiers "PPE" (Personnalités Politiques Exclues). La Real Politik de Henry Kissinger se décline, désormais, sur trois personnalités : Shadary, Fayulu et Kin-kiey Mulumba mais, quatre pôles (FCC); (LAMUKA); (ENACE: Kin-kiey); (CACHA: les PPE). Le poste de Joseph Kabila sera occupé par une personnalité et non par un pôle. Les quatre pôles se rangeront derrière les trois personnalités non blacklistées par le groupe Bilderberg (source confidentielle). Cependant, les élections ne pourront avoir lieu, le 23 décembre 2018, sinon par une confrontation apocalyptique (au sens premier: révélatrice. Apo Kalupso: derrière le voile en grec).

Prof. Jean-Paul Moka Ngolo Mpati

Candidat Président en appel auprès du Conseil d'Etat