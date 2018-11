Congo-Kinshasa: CEPAS - Corneille Nangaa confirme la tenue des élections avec la machine à voter !

Lors des assises organisées par l'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice, ACAJ, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa a confirmé, avec conviction et détermination, la tenue des élections du 23 décembre prochain, couplées à la présidentielle, députation Nationale et provinciale, bien évidemment avec la machine à voter.

Pour rappel, ces assises se sont déroulées ce mardi 20 novembre 2018, au Centre d'Etudes pour l'Action Sociale, CEPAS, situé à la Gombe. Les propos de Corneille Nangaa sur la tenue effective des élections du 23 décembre prochain, ont suscité l'attention des participants.

«Nous avons des problèmes comme tous les autres pays ont les leurs. La question, c'est de savoir comment on les résoud. L'élection a comme synonyme le conflit. Elle est une compétition, et quand on est en compétition, on est dans une position de conflit. Un conflit organisé. Donc, les élections amènent toujours des contestations », a-t-il introduit avec, après une question de l'auguste assemblée en rapport avec les élections à venir, dont il est à la tête de l'organisation habilitée à organiser les scrutins.

En effet, c'était une conférence débat organisée, en vue de discuter sur les élections, beaucoup plus sur la thématique de la machine à voter qui fait couler de l'encre et salive des congolais lambda. Il y a lieu de signaler qu'à quelques jours des élections, certains candidats opposants notamment, Martin Fayulu et consorts, réfutent l'utilisation de la machine à voter.

C'est qui est un des éléments qui a fait que l'opposition soit dispersée en ce jour. Car, une partie de cette opposition compte y aller avec ou sans la machine à voter. De l'autre côté de l'opposition, le rejet de la machine à voter persiste jusqu'à ce jour. Toutefois, le Président de la CENI réitère sa position, en confirmant les élections à la date prévue, avec la fameuse machine à voter. Et ce dernier, n'espère, en aucun cas, un report des élections.

Cette confirmation montre l'envie et la détermination de la part de la CENI à organiser, à tout prix, les élections au sein de la patrie de Lumumba.

Avant de finir son intervention, le numéro un de la CENI a laissé entendre que les résultats provisoires seront publiés, deux jours seulement après les élections, probablement, le jour de fête de noël 2018. Donc, le 25 décembre prochain.