Congo-Kinshasa: Dossier "FAB-Congo face à l'hôpital Moyi Mwa Ntongo" - Les enfants du Foyer social du Mouvement FOCOLARI lancent un SOS aux autorités congolaises !

C'est en ces termes que des centaines d'enfants du Foyer social du Mouvement FOCOLARI, en communion avec le personnel de l'hôpital "Moyi Mwa Ntongo", situé sur la 4ème rue Limete/industriel, ainsi que les membres des familles des victimes tombées lors de l'incident dont la société "FAB-Congo" est, entièrement, responsable officiel, ont effectué un sit-in hier, mercredi 21 novembre 2018 pour réclamer la justice auprès des autorités du pays.

Ce, par la délocalisation de l'usine FAB-Congo pour éviter, une fois de plus, les dangers perceptibles qui pèsent sur l'hôpital Moyi Mwa Ntongo ; la reconstruction de ce centre médical d'utilité publique et privée et le dédommagement des dégâts en vie humaine et matériels.

«Pour la protection de la vie, je ne me tairai point. Pour le rétablissement de CMMMN, je ne me fatiguerai point ». Forts de cette profession de foi, mieux qu'un cri de ralliement, les enfants du Foyer social du Mouvement FOCOLARI, en union avec le personnel soignant et ouvrier de l'hôpital "Moyi Mwa Ntongo (CMMMN en sigle)" ainsi que les membres des familles des victimes tombées lors de l'incident dont la société "FAB-Congo" est responsable, se sont donnés rendez-vous dans l'enceinte de ce centre pour interpeller les autorités congolaises. En effet, sifflet aux lèvres, au rythme des fanfares et tam-tam, faisant des bruits gênants aux significations d'un SOS à l'intention des autorités du pays, ils ont battu le pavé dans la matinée d'hier, mercredi 21 novembre 2018.

Tenez ! Ces centaines des filles et fils du Congo-Kinshasa, enfants et vieux sans distinction d'âge, ni de sexe, moins encore, de statut social, réclament, principalement, la délocalisation de l'usine FAB-Congo pour éviter tous les dangers, du reste, prévisibles qui hantent sur l'hôpital Moyi Mwa Ntongo ; la reconstruction de ce centre médical d'utilité publique et privée autrefois mis par terre par le renversement d'une des tours appartenant à cette usine mais aussi et surtout, le dédommagement des dégâts encourus en vie humaine et matériels. « Il avait été convenu de reconstruire l'hôpital Moyi Mwa Ntongo. Malheureusement, jusqu'ici, rien n'avance », a déploré, cependant, dans la foulée et sous le sceau de l'anonymat, un infirmier de ce centre médical. Pour rappel, une tour appartenant à l'usine FAB-Congo s'était renversée sur les bâtiments de cet hôpital cher au Mouvement FOCOLARI et causa plusieurs dégâts en vies humaines et matériels, il y a quelques temps. Après quoi, les coupables avaient reconnu les préjudices causés et promis, par ailleurs, de dédommager et reconstruire l'hôpital dont, jusqu'ici, les bâtiments demeurent à l'état de détritus.