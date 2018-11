Afrique: Les Banyana Banyana douchent les Equato-Guinéennes (7-1)

20, 22, 45, 56, 60, 63, 76, 81. Ce n'est pas le tirage d'un quelconque loto. Ce sont les minutes au cours desquelles le tableau de bord de la rencontre de la CAN féminine Total qui a opposé en début de soirée, à Accra, l'Afrique du Sud à la Guinée Equatoriale.

La Zambie avait ouvert le festival offensif contre les Equato-Guinéennes en leur passant cinq buts. Les Sud-Africaines en ont inscrit deux de plus, s'offrant au passage une deuxième victoire en deux matches après celle beaucoup plus inattendue contre le Nigeria.

Deux buts et deux passes décisives de l'attaquante Chrestinah Kgatlana, qui joue au club Houston Dash aux Etats-Unis, ont donné le ton de l'équipe dirigée par Desiree Ellis.

Dans l'ordre c'est Lindha Motlhalo qui a donné le signal de l'avalanche sur un pénalty suivi une poignée de secondes plus tard par Mpumi Nyandeni. Juste avant le retour aux vestiaires, Elena Nkuandum freine un peu l'ardeur des Banyana Banyana. 2-1 à la mi-temps.

La suite ce sont cinq autre buts sud-africains, Jane Refiloe, Chrestina Kgatlana deux fois, Amanda Mhtandi, enfin Jermaine Seoposenwe .

Les spectateurs qui auraient suivi les deux matches du jour auraient pu claironner "on a vu 12 buts en deux fois 90 minutes". Un but tous les quarts d'heure.

L'Afrique du Sud s'installe en tête du groupe avec six points, le Nigéria et la Zambie ont trois points chacun et la Guinée équatoriale occupe la dernière place du groupe B.

Lors de la dernière journée, les Super Falcons rencontreront les équato-guinéennes dont la gardienne est allée chercher à douze reprises le ballon au fond des filets.

Joueuse Total du match: Chrestinah Thembi Kgatlana (RSA)

Réactions

Desiree Ellis (sélectionneure de l'Afrique du Sud)

Je n'en menais pas large après la première période. J'estime que nous avons connu des moments de faiblesse, nous avons marqué deux fois mais nous avons aussi encaissé un but. Dans le vestiaire, à la mi-temps, j'ai demandé à mon équipe de poser le ballon au sol, d'éviter l'abus de jeu aérien. Si on suivait cette stratégie nous jouerions beaucoup mieux, que nous les obligerions à se déplacer et que nous pourrions ainsi nous créer des opportunités. Et que c'était comme cela que nous atteindrions nos objectifs. C'est fait et même très bien fait mais je dis à tout le monde ne vous laissez pas aveugler par l'ampleur de la victoire. On peut et on doit faire mieux.

Jean-Paul Mpila (sélectionneur de la Guinée équatoriale)

Ce résultat est la conséquence de nos quatre jours d'entraînement seulement avant le coup d'envoi de la compétition. Nous avons fait notre maximum mais ce n'était pas possible. Mais je persiste à dire que je ne suis pas découragé. Quand j'ai vu ce que mon équipe a fait dans ces circonstances si particulières je n'ai pas le droit de leur faire le moindre reproche. Et puis l'Afrique du Sud n'est pas une petite équipe. Nous quitterons, après la dernière journée, la CAN avec beaucoup de regrets mais à l'impossible, nul n'est tenu.