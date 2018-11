Afrique: Le Nigeria reprend ses marques (4-0)

Photo: CAF

Les Super Falcons du Nigeria lors de la CAN 2018

Les Super Falcons avaient mis un pied à terre lors de la première journée en s'inclinant face à l'Afrique du Sud. Les Shepolopolo, euphoriques, avaient balayé la défense équato-guinéenne en marquant cinq fois.

Dans ces conditions, la confrontation des championnes des deux dernières éditions et des ambitieuses zambiennes valait le déplacement dans le stade de Cape Coast. Question: les filles de Thomas Dennerby allaient-elles s'arrêter en route en subissant une deuxième défaite en deux matches ?

La réponse n'a pas tardé à venir. Car les Nigérianes n'ont cessé de dominer leurs adversaires. Mais. Mais il leur a fallu attendre la fin de la première période pour voir cette maîtrise du jeu récompensée par un premier but. Une ouverture du score signée Desire Oparanozie sur une passe de Francesca Ordega. L'addition aurait été plus lourde sans les très bonnes interventions de la gardienne Hazel Nali, notamment devant Asisat Oshoala et Osinachi Ohale.

La seconde période sera un peu la réplique de la phase initiale. Les Nigérianes ne parviendront à doubler la mise qu'à la 69e minute sur cette superbe reprise de volée d'Ordega après une première tentative d'Oparanozie.

Rasheedat Ajibade mise en orbite six minutes plus tard par Oshoala a ajouté un troisième but et, dans le temps additionnel, Amarachi Okoronkwo a fini le travail. 4 buts à 0, un vrai score à la nigériane.

Joueuse Total du match: Francisca Ordega (NGR)

Réactions

Thomas Dennerby (sélectionneur du Nigéria)

Nous avons inscrit quatre buts, c'est bien. Mais je ne suis pas satisfait à 100% parce que nous aurions dû en marquer davantage. Il y a quelques années nous avions entamé la compétition sur une défaite. J'avais alors fait appel au professionnalisme et à l'expérience de mes joueuses. Cela avait marché. J'ai reproduit la même stratégie avant la partie contre la Zambie. J'appelle, malgré cette large victoire à de la modération. Le match du jour pas celui de la décision. Il fallait le gagner, c'est fait. Mais le dernier contre la Guinée Equatoriale sera celui de la décision. Restons calmes d'ici là et continuons à travailler.

Bruce Mwape (sélectionneur de la Zambie)

Le Nigéria nous était tout simplement supérieur. Mon équipe a fait beaucoup d'erreurs, notamment dans la circulation de la balle. Nous avons perdu beaucoup trop de ballons. Nous étions très loin de la qualité développée lors du premier match face aux Equato-Guinéennes. Beaucoup qu'après avoir avalé ces dernières, nous pourrions renouveler la même qualité de jeu. L'adversaire n'était tout simplement pas le même.