Sénégal: Le gouvernement invité à "parachever le cadre juridique des partenariats public-privé"

Dakar — Le chef de l'Etat Macky Sall a invité le gouvernement à "parachever le cadre juridique des partenariats public-privé adopté en 2014" et d'accélérer le processus d'installation des entreprises dans les zones économiques spéciales, rapporte le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi.

A cette occasion, le président de la République a demandé au gouvernement "de parachever le cadre juridique et institutionnel des partenariats public-privé adopté en 2014".

Selon le communiqué du Conseil des ministre, il l'a également invité "à accélérer le processus d'installation des entreprises dans les zones économiques spéciales ainsi que le déploiement du plan de convergence opérationnelle des instruments d'encadrement et de financement de l'Etat afin de renforcer la place primordiale du secteur privé national dans l'exécution des nouveaux projets".

"Abordant le renforcement de la place du secteur privé national dans l'élaboration finale et l'exécution de la Phase II du PSE et les performances significatives de notre économie en termes de croissance, de relance de plusieurs secteurs productifs et de création importante d'emplois décents, le chef de l'Etat exhorte le Gouvernement à consolider le dialogue stratégique et constructif avec le secteur privé national", peut-on lire.

Aussi, en perspective du Groupe Consultatif prévu le 17 décembre 2018 à Paris, le président de la République invite-t-il le secteur privé national "à s'approprier, plus que par le passé, la vision du renouveau industriel et productif en œuvre et à jouer un rôle prioritaire dans l'exécution de la phase II du PSE".