Maroc: "Les galeries et les excavations en site urbain", thème d'une journée scientifique à Fès

Les Comités marocains de barrages (CMB) et de la mécanique des sols et de la géotechnique (CMMSG) organisent, les 30 et 31 novembre à Fès, une journée scientifique sous le thème "Les galeries et les excavations en site urbain".

Initiée en partenariat avec l'Association marocaine des travaux souterrains (AMTS), cette rencontre vise à rassembler les différents experts du domaine des travaux souterrains et à débattre des questions relatives aux grandes infrastructures situées en milieu rural comme les barrages ou les chantiers urbains structurants.

Les participants devront examiner plusieurs axes, entre autres, les chantiers urbains (excavations des galeries et des sous-sols) et les ouvrages hydrauliques dont les barrages Kharroub (Tanger) et Mdez (Sefrou). Les capacités de stockage de ces infrastructures atteignent respectivement 185 et 700 millions de m3.

La rencontre prévoit aussi la tenue de l'Assemblée générale de l'AMTS pour l'élection d'un nouveau Conseil pour la continuation des efforts déployés au niveau de la recherche scientifique et de la coopération nationale et internationale, outre une visite de terrain au chantier du barrage Mdez sur l'oued Sebou, à 58 km au sud-est de la ville de Sefrou.

A travers sa longue expérience dans l'accompagnement technique des travaux publics et de génie civil ainsi que son ouverture maghrébine et à l'international, le CMMSG, dont le secrétariat est basé au siège du Laboratoire public d'essais et d'études (LPEE), œuvre à la formation des ingénieurs marocains depuis 1967 et se veut une plateforme d'échange de connaissances et d'expériences entre spécialistes des métiers de la géotechnique et de la mécanique des sols.

L'AMTS, créée en 1988, rassemble des opérateurs publics et privés de la chaîne de valeur des travaux publics d'infrastructures souterraines (tunnels, ponts, barrages).