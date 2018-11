Cote d'Ivoire: Maoulid 2018 à Korhogo - Le président Alassane Ouattara a apporté son soutien aux imams

La résidence de Ouattara Lacina dit "Lass PR", chargé de mission du Président Alassane Ouattara à Korhogo a servi de cadre à une distribution de vivres et non vivres, de corans, des numéraires aux 270 imams de la de la commune de Korhogo. Un don, également, élargi aux leaders communautaires, aux différentes associations de jeunesse masculine et féminines de la société civile.

À cette occasion, s'adressant aux chefs religieux "Lass PR" a dit : « Lors des dernières élections locales couplées des municipales et des régionales, vous avez formé des prières et des vœux pour la paix et la stabilité dans notre pays, principalement dans notre région. Des prières qui ont été exaucées puisque les élections se sont déroulées dans un climat apaisé.

C'est pourquoi le Président Alassane Ouattara m'a chargé, en guise de gratitude et de remerciements, de vous remettre ces dons ».

Il a exhorté les guides religieux et l'ensemble de ses hôtes à cultiver le vivre ensemble tant prôné par le chef de l'État, et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ». Lass Pr a réaffirmé la volonté de son mandataire à toujours privilégier les actions de développement, de cohésion sociale et de bien-être des populations.

Le chargé de mission du Président de la République a traduit sa reconnaissance au couple présidentiel, au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et au ministre des Affaires Présidentielles, Ouattara Téné Brahima, qui ont largement contribué aux dons composés de vivres et non vivres, de 100 tonnes de riz, des dizaines de corans et des numéraires, etc.

Les bénéficiaires par la voix de l'imam de la mosquée centrale de Korhogo, El hadj Cissé Gaoussou, ont exprimé leur gratitude à l'illustre donateur, tout en souhaitant que le succès accompagne l'ensemble de ses actions à la tête de la nation ivoirienne.

Auparavant, les hommes d'Allah, ont procédé à une lecture intégrale et psalmodiée du saint-Coran, afin que Allah, en ce jour commémorant les 632 anniversaire de la mort de Mahomed, étende ses mains bienveillantes et protectrices sur la Côte d'Ivoire et ses dirigeants, singulièrement sur Alassane Ouattara.

La veille c'est-à-dire dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre 2018, moment d'intense spiritualité pour la communauté musulmane, plusieurs lieux de culte ont été visités par la délégation de Ouattara Lacina.

Koné Lacina dit "Coordo", le départemental du rassemblement des Républicains et par ailleurs coordonnateurs du Rhdp, du Dr Cissé Moustapha, 3ème adjoint au maire, de Coulibaly Siélé Seydou et Coulibaly "Nanon", respectivement oncle et tante (doyenne d'âge de famille) de l'actuel locataire de la Primature y étaient présents.