Madagascar: « Paositra Malagasy » - EMS et « PosTransfer » mis en avant pour les fêtes de fin d'année

Les services express sont très demandés en période de fin d'année, selon la « Paositra Malagasy ».

Comme à chaque fin d'année, la demande de services express va bientôt connaître une forte augmentation, selon la « Paositra Malagasy ». « Dans le cadre de la préparation des fêtes de fin d'année, la « Paositra Malagasy » de par ses réseaux internationaux offre un large éventail de produits, abordables et sécurisés. Cette fois, nous mettons en avant l'EMS (Express Mail Service) et le PosTransfer », ont indiqué les responsables auprès de l'établissement. A noter que l'EMS est un service rapide d'acheminement et de distribution de lettres, paquets, colis dans le régime International avec des atouts majeurs au niveau du prix, du traitement prioritaire de l'envoi à partir du dépôt jusqu'à la réception par le destinataire et surtout du suivi des envois par IPS (International Postal system) permettant une traçabilité en temps réel et bien entendu le délai de distribution garanti. « L'EMS est présent dans 13 bureaux de la Paositra Malagasy où siège un service de contrôle douanier à l'instar des bureaux de Tsaralalàna, Antsirabe RP, Antsiranana, Nosy-Be, Mahajanga Maritime, Toamasina Maritime, Sainte-Marie, Toliara, Taolagnaro et Morondava », ont indiqué les promoteurs du service.

Technologie. En ce qui concerne « PosTransfer », il s'agit d'un transfert de fonds opérationnel dans les postes mondiaux, permettant d'envoyer et recevoir de l'argent. En effet, les postes du monde liées par ce réseau, travaillent ensemble pour offrir les technologies de transfert d'argent les plus récentes (utilisant l'application IFS ou International Financial System), ce qui accroît le potentiel des postes pour inclure financièrement une plus grande partie de la population mondiale. Actuellement, 4 pays collaborent avec la « Paositra Malagasy », dans le cadre de ce service. Il s'agit de la France, Djibouti, La Réunion et des Comores. Selon les responsables, l'extension du service et l'ouverture vers d'autres pays seront sont déjà en cours de préparation.