Madagascar: « The Called » - Le « street gospel » au goût du jour

Si en Amérique, le « street gospel » est une formule courante pour l'évangélisation en plein air, à Madagascar, The Called en est le pionnier. Prochain rendez-vous au jardin d'Antaninarenina samedi.

Bien que quelquefois des groupes de chrétiens évangélisent en plein air, le « street gospel » n'est pas encore pour autant adopté par un grand nombre à Madagascar. Le groupe The Called fait partie des pionniers de cette formule. En trois ans d'activité, The Called a choisi un mois avant Noël pour entamer sa prochaine prestation. Changeant de registre, la formation se découvrira avec un répertoire plus acoustique et la reprise en medley de grands classiques. Sans en dévoiler plus, la seconde partie sera consacrée à plus de groove et plus de swing avec l'orchestre au complet.

Selon Felana Rajaonarivelo, membre du groupe, « le but de 'The Called' est de prêcher l'Evangile chrétien aux jeunes. Avec les tendances et tous les attraits du monde, il est difficile de partager l'Evangile avec la nouvelle génération. Mais comme nous côtoyons beaucoup de gens en difficulté qui veulent combler le vide, il est de notre devoir de leur montrer la voie de l'Evangile » raconte-t-elle.

Cette initiative met en scène une trentaine de jeunes, chanteurs, musiciens, techniciens dont la plupart sont des professionnels dans le domaine de l'évènementiel. « Nous avons choisi le gospel, car les jeunes malgaches sont férus de musique. Et comme faire carrière dans la musique attire beaucoup de gens, il est important pour eux de s'ouvrir à tous horizons artistiques » remarque l'alto. Ceci explique le choix des tenues, le lieu, soit-dit en passant au Jardin d'Antaninarenina, et le genre de musique qu'ils jouent. Le répertoire se fera avec les compositions du groupe comme « Faly Aho », « Fitiavanao », ou encore « Fiainako Ianao ». Cette fois, The Called accueillera deux groupes invités dont Halleluia International Music et Voice Of God.