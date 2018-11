Madagascar: Muséologie -/ Café-histoire - Un rendez-vous mensuel au « Musée de la Photo »

Tous les mois, le « Musée de la Photographie » de Madagascar propose un événement intitulé « Café-histoire ». Ainsi, le 30 novembre, une exposition de photos 2.0 sera projetée à ce musée à Andohalo.

Ce nouveau rendez-vous s'adresse au grand public, à tous les passionnés de l'Histoire de Madagascar en général et de la photographie en particulier. Le « Café-histoire » se déroule dans la grande salle d'exposition du Musée, en petit comité. Causerie conviviale et décontractée, il prend la forme d'un exposé, suivi de discussions animées par un intervenant. Il est destiné à apporter un éclairage spécifique sur un thème et privilégie la rencontre avec une personnalité.

Dans le cadre du premier « Café-histoire », le collectionneur Luc Monteret présentera, à travers une sélection de cartes postales et de visuels, les premiers modes de transports à Madagascar. Prenant le transport du courrier comme fil directeur, Luc Monteret propose de revenir sur les premiers temps de la distribution des lettres, cartes et colis à l'intérieur et à l'extérieur de la Grande Île, à pied, à cheval, par bateau, en automobile, par train et par avion.

Avant d'échanger avec la salle, Luc Monteret, émaillera son propos liminaire illustré par des photographies et des reproductions tirées de ses collections, de rappels historiques ou d'anecdotes parfois curieuses.

Pour rappel, le « Musée de la Photographie » se trouve à Andohalo, derrière l'État-major militaire. Ce premier « Café-histoire » se déroulera le 30 novembre 2018 à partir de 17 heures.