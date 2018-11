Madagascar: Responsabilité Sociétale des Entreprises - Lancement de la première charte

La première charte de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est officiellement lancée à Madagascar et actuellement disponible en ligne.

Sa promotion a pour but de fédérer tout un chacun, grand public comme opérateurs économiques, autour de l'importance de l'engagement en faveur de la RSE et sa pertinence pour Madagascar. Perçue à travers comme un concept « à la mode » dans une partie de la représentation collective, la RSE est au contraire, bien plus nécessaire, profonde et plus porteuse de sens que cela. Il s'agit d'une démarche, d'un choix managérial qui permet d'amorcer et de soutenir un développement durable grâce à la conciliation de la rentabilité économique et des intérêts publics que sont la protection de l'environnement et le respect, l'épanouissement et la protection sociale des collaborateurs. Comme le souligne Simon Gomis d'ELAmad (Empowerment Lighting Access Madagascar), l'association qui a lancé cette charte : « La recherche de profitabilité est totalement compatible aujourd'hui avec l'élévation de notre niveau d'attention et de conscience envers l'autre et envers notre planète. Cela peut être le fondement d'un nouveau paradigme. C'est pourquoi le programme ELAmad donne à chacun le pouvoir d'agir et de réconcilier performance économique et responsabilité sociétale. »

Charte et engagement citoyen. La première charte RSE pour Madagascar est disponible en ligne sur le site web www.elamad.org/charte, ou encore sur la page Facebook d'ELAmad, pour ceux qui utilisent ce réseau social. Sont invités à la signer, tout citoyen, organisation de la société civile, ou opérateur économique désirant apporter sa part d'engagement en faveur de la promotion de la RSE dans le paysage socio-économique malgache. Comme son contenu composé de 7 articles, les solutions qu'elle propose sont simples et pragmatiques. Elles donnent aux signataires l'occasion de manifester de manière tangible leur engagement en faveur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Par ailleurs, les sept articles qui la composent sont suffisamment étayés pour comprendre les tenants et aboutissants et mieux savoir comment et pourquoi s'engager en sa faveur. Ces articles traitent de la promotion de la RSE, de l'environnement, des achats responsables, des recrutements responsables, du bien-être au travail, de l'engagement sociétal et de la communication sur les mesures prises et les activités réalisées. D'un point de vue plus normatif et scientifique, notons que la charte s'appuie sur les grandes lignes de la norme ISO26000, s'aligne aux Objectifs du développement durable et le SDG Compass. Au regard du capitalisme et du prolétariat qui montrent actuellement leurs méfaits sur l'environnement, ainsi que leurs limites politico-économiques et socioculturelles, la démarche RSE représente clairement un processus de transition vers un nouveau paradigme, nettement plus respectueux de l'humain, voire holistique, et pourtant tout autant productif et porteur d'une croissance durable.