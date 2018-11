Ghana/Cameroun: Groupe A - Le Ghana en difficulté à domicile

Les Black Queens doivent sortir un grand match demain contre les Lionnes indomptables pour rester en vie dans leur CAN.

Fébriles contre le Mali, les Black Queens du Ghana sont tombées en deuxième journée de la poule A de la CAN 2018. Sur leur terre, les joueuses de Bashir Hayford n'ont pas trouvé le moyen de revenir dans cette rencontre. La défaite (2-1) est amère, d'autant plus qu'elle éloigne le pays organisateur de la certitude des demi-finales. Le doute est encore plus grand, quand on sait qu'en match de dernière chance, les Ghanéennes affronteront demain des Camerounaises au meilleur de leur forme. Qu'est-ce qui a manqué aux Black Queens du Ghana pour maîtriser le Mali ? En abordant ce deuxième match avec son système en 4-4-2, le sélectionneur ghanéen pensait conserver l'assurance trouvée au milieu de terrain lors de la première journée face à l'Algérie.

Sans doute mécontent des performances de son attaque face aux Algériennes (une victoire 1-0 grâce à un but inscrit par la défenseure Gladys Amfobea), le coach ghanéen a effectué un bouleversement dans sa composition. La doublette de l'attaque : Samira Suleman et Elizabeth Addo, est remplacée par Grace Asantewaa et Jane Ayeyiam pour cette confrontation contre le Mali. Mais c'est finalement Addo, rentrée en cours de jeu dans l'objectif de renforcer les offensives des Black Queens, qui égalise pour le Ghana à la 71e min. Un effort réduit à rien, lorsque la Malienne Bassira Toure inscrit son doublé quatre minutes plus tard, portant le score à 2-1. Les solutions, il faudra vite les trouver, car dès ce vendredi, le Ghana se jette dans une bataille pour sa survie contre le Cameroun, déjà qualifié pour le dernier carré.