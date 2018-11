Algérie: Le coordinateur résident de l'ONU appelle les étudiants à puiser dans la documentation du CINU pour accompagner le développement

Constantine — Le coordinateur résident du système de Nation-Unies, Eric Oversvest, a appelé mercredi à Constantine les étudiants à s'approcher du Centre d'information des Nations-unies (CINU) d'Alger et à puiser dans les informations et la documentation disponibles pour accompagner les objectifs du développement durable.

S'exprimant lors d'une conférence-débat, organisée à l'université des Frères Mentouri (Constantine1) dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations-unies (JUN), (24 octobre), le même intervenant a précisé que le CINU d'Alger permet au public et aux étudiants notamment "de mieux comprendre le rôle des Nations-unies dans la promotion et l'appui aux activités et objectifs de l'Organisation des Nations Unies (ONU)".

M. Oversvest a ajouté, dans ce sens, que ce centre est "une véritable source d'information et de documentation et un appui contribuant à la réussite des objectifs du développement durable (ODD)".

Précisant que les Etats membres de l'ONU, dont l'Algérie, avaient adopté en 2015 un nouveaux programme de développement durable à l'horizon 2030 comprenant un ensemble de 17 objectifs du millénaire pour le développement (OMD) mondial et intégrant plusieurs préoccupations liées au changement climatique, la paix et la justice, entre autres, l'intervenant lors de la conférence, a rappelé que l'Algérie "a réussi à atteindre, avant terme, (2015) la quasi-totalité de ces OMD et ce, grâce, a-t-il soutenu, "aux politiques nationales efficientes mises en œuvre par le Gouvernement algérien en matière de protection sociale", a ajouté le même intervenant.

Le système des Nations unies (SNU) en Algérie rassemble 14 agences, fonds et programmes de développement, a rappelé le même responsable, précisant que l'Algérie bénéficie de plusieurs potentialités permettant le développement dont les jeunes et les énergies.

Cette conférence-débat a été une occasion pour expliquer aux étudiants le fonctionnement des Nations Unies, les objectifs du Développement durable et la coopération entre le Gouvernement algérien et le Système des Nations Unies.