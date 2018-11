Afrique de l'Ouest: Salon de l'élevage au Burkina Faso - Le ministre Adjoumani parrain de la 1ère édition

La première édition du Salon de l'élevage au Burkina Faso (Sabel) se déroulera, du 27 novembre au 1er décembre 2018, à Ouagadougou, sur le site du Siao, selon le communiqué du Conseil des ministres du 21 novembre, présidé par le Premier ministre Paul Thieba Kaba.

Placée sous le thème: « Place des productions animales et halieutiques dans le développement des bases productives et de compétitivité de l'économie nationale », cette édition est parrainée par le ministre ivoirien des Ressources animales et Halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani.

L'objectif du Sabel, précise le communiqué, est de contribuer à la promotion de l'élevage et à la valorisation des produits animaux et halieutiques à travers la création d'une plateforme de rencontres et d'échanges entre tous les acteurs de ce secteur d'activité.

Les participants à ce salon viendront de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la France et des 13 régions du Burkina Faso.