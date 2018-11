Algérie: Plaidoyer pour des programmes d'éducation consacrant la culture sécuritaire

Relizane — Les participants à un colloque national sur le rôle de l'éducation sécuritaire pour développer et construire la sécurité sociale, ouvert mercredi à Relizane, ont plaidé pour des programmes d'éducation civique consacrant la culture sécuritaire.

Dr Karima Abed de l'université d'Alger 3 a insisté; dans sa communication abordant "la police de proximité et l'éducation sécuritaire", sur la révision des programmes d'éducation civique enseignés dans les établissements scolaires pour les adapter à la réalité de la société et aux mutations sociales, dans le but d'ancrer une culture sécuritaire prémunissant contre les différents maux sociaux.

Pour sa part, Dr lamia Mortad Nefoussi, qui a fait une analyse des leçons d'éducation civique au CEM, a insisté sur le rôle de l'école à ancrer les valeurs de l'éducation sécuritaire.

Lire aussi : DGSN: rencontre régionale pour cristalliser une nouvelle vision en matière de communication

Le commissaire de police, Abderrazek Laroui de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis l'accent, dans sa communication abordant le travail de la police de proximité, sur la nécessité de renforcer la confiance entre dispositifs de sécurité et la société civile pour soutenir l'effort sensibilisation contre la cybercriminalité et les fléaux sociaux, appelant à la contribution du citoyen pour dénoncer les crimes et préserver l'ordre public.

Cette rencontre de deux jours est organisée par le laboratoire des études sociales, psychologiques et anthropologiques du centre universitaire "Ahmed Zabana" de Relizane avec la participation d'universitaires et chercheurs de différentes universités du pays et de cadres de la sûreté nationale.