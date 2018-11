Algérie: Poursuivre le développement des infrastructures pour créer un environnement propice aux autres secteurs

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a affirmé, mercredi à Alger, que la poursuite du développement des infrastructures était un choix stratégique irréversible, mettant l'accent sur l'importance du secteur des travaux publics et des transports dans le développement des différents secteurs économiques.

S'exprimant lors de l'inauguration de 16ème Salon international des travaux publics, M. Zaalane a assuré que les projets de développement se poursuivent en dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays, qualifiant, à cet égard, son secteur de "névralgique" au vu de son importance pour le développement des différents secteurs économiques, en termes notamment d'infrastructures et de transport.

Accompagné d'une délégation ministérielle, de l'ambassadeur d'Espagne à Alger Fernando Moran, et du ministre nigérien de l'Equipement, Kadi Abdoulaye, en visite de travail en Algérie, M. Zaalane a souligné l'attachement de son département à faire de ce salon, un espace dédié à la concrétisation de partenariats efficaces dans le cadre gagnant-gagnant permettant d'améliorer le rendement du secteur des travaux publique, de créer la richesse et des postes d'emploi.

Le ministre a précisé, à ce propos, que le salon enregistrait une forte participation avec près de 80 entreprises représentant, en plus de l'Espagne qui est l'invité d'honneur, neuf (09) pays dont la Chine, la France, l'Allemagne, la Turquie et l'Italie dans l'objectif de nouer des partenariats avec l'Algérie dans le cadre de l'Approche "gagnant-gagnant".

M. Zaalane a mis l'accent, dans ce cadre, sur la nécessité de tirer profit de l'expérience des entreprises étrangères partenaires, soulignant que l'intégration économique est un atout important.

Le ministre a rappelé, par ailleurs, que son secteur avait réalisé, depuis 1999, un saut qualitatif en termes de projets, à la faveur des différents programmes et plans de développement initiés par le président de la République, "en tant que choix stratégique", pour le développement des infrastructures et la consolidation des acquis économiques et sociaux du pays.

Pour sa part, le ministre nigérien de l'Equipement, Abdoulaye Kadi a fait part de l'intérêt accordé par son pays au renforcement du partenariat avec l'Algérie dans des différents domaines.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur d'Espagne a salué les efforts consentis par l'Algérie dans les différents domaines, rappelant la présence, en Algérie, de sociétés espagnoles activant dans plusieurs domaines, tels que l'énergie (hydrocarbures & industries gazières), ainsi que la communication.

Le diplomate espagnole a également rappelé le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne, qui ont atteint 7.3 milliards euros en 2016, faisant part à ce propos, de la détermination de son pays à renforcer l'échange commercial bilatéral. La 16ème édition du Salon international des travaux publics (SITP), enregistre la participation de plus de 300 exposants locaux et d'environ 80 entreprises étrangères.

A noter qu'une cérémonie sera organisée au terme de cet évènement pour récompenser les entreprises relevant du secteur des Travaux publics & Transports, ayant réalisé des résultats positifs en 2017, ainsi que les ingénieurs, majeurs de promo de l'Ecole nationale supérieure des travaux publics (ENTP), au titre de l'année universitaire, 2017-2018.