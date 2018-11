L'Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER) en tant que partenaire technique s'engage à organiser les missions d'identifications et de sensibilisation des populations des localités ciblées suivies de propositions techniques et financières dans le cadre de la réalisation des travaux, de la mise en œuvre des activités de formation des utilisateurs et des techniciens locaux.

Mali: Banque Atlantique s'engage dans le financement d'un programme d'électrification solaire photovoltaïque en zone rurale

Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire a annoncé la signature d'une convention portant sur le financement d'un programme de fourniture et d'installation de systèmes solaires photovoltaïques en zone rurale avec l'Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER), partenaire technique de l'opération.

L'accord a été signé le mardi 12 novembre dernier, par MM. Habib BLEDOU et Souleymane BERTHE, respectivement Directeur Général de Banque Atlantique et Directeur Général de l'Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER).

A travers ce partenariat, Banque Atlantique s'investit dans le financement d'une série de projets au Mali, en vue de relier les populations aux infrastructures sociales de base notamment, en matière d'eau potable ainsi que d'énergie fiable, durable et respectueuse de l'environnement, facilitant par la même occasion l'accès au système de santé et d'éducation.

La sélection des projets, conjointement réalisée par les deux partenaires a permis d'identifier KENIEBOUGOU, un village d'environ 1 000 âmes, situé à 35 Km de la ville de Ségou comme première localité bénéficiaire.

Le principe du programme étant de couvrir les besoins de base des populations de chacune des localités retenues, tels que l'électrification de centre de santé et d'écoles élémentaires, l'installation de lampadaires solaires pour l'éclairage public, la fourniture de séchoirs et enfin l'installation de systèmes d'adduction d'eau potable.

L'Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER) en tant que partenaire technique s'engage à organiser les missions d'identifications et de sensibilisation des populations des localités ciblées suivies de propositions techniques et financières dans le cadre de la réalisation des travaux, de la mise en œuvre des activités de formation des utilisateurs et des techniciens locaux.

Banque Atlantique est un acteur de référence, reconnu au Mali, fortement impliqué dans la transformation économique du pays. Son engagement citoyen s'articule autour de 4 axes d'intervention (social, entreprenariat, environnement et culture) qu'elle investit pour innover dans son modèle, faisant émerger les bases d'une économie responsable.