Tunisie: Tant de choses à revoir...

Mission donc accomplie pour Benzarti, ce qui est censé faciliter considérablement la tâche au duo intérimaire Kanzari-Okbi.

Le match contre l'Egypte comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 s'apparentait à une simple formalité. La qualification étant déjà assurée. C'était plutôt un match de prestige, de confirmation de suprématie sur le continent africain. La rencontre s'est soldée par une défaite des nôtres. Pourtant, ce sont eux qui ont ouvert le score !

Les mêmes erreurs

Le match amical face au Maroc, disputé avant-hier soir au Stade olympique de Radès, était censé faire oublier aux Tunisiens la défaite au goût amer subie devant l'Egypte. Sauf que notre défense a persisté à commettre les mêmes erreurs, concédant un but contre le courant du jeu à cause d'un mauvais dégagement de Farouk Ben Mustapha, non couvert par un axe central à cause de son mauvais replacement sur le terrain.

Un but encaissé au moment où les statistiques plaidaient en faveur de l'équipe de Tunisie, avec un taux de possession du ballon de l'ordre de 60%. Sans compter que c'était les Tunisiens qui faisaient le jeu.

Bref, la Tunisie a concédé la défaite en amical devant le Maroc à cause des mêmes erreurs commises contre l'Egypte. En somme, les mêmes causes donnent les mêmes effets, pour une équipe de Tunisie pourtant créative dans son jeu offensif, grâce entre autres à deux joueurs qui sortent du lot, Wahbi Khazri et Naïm Sliti, dont les efforts n'étaient malheureusement pas récompensés.

Quant à Saîf-Eddine Khaoui, il a beau se porter vers l'avant, créer des occasions, le finish, à chaque fois, lui a terriblement fait défaut. Il devra s'appliquer davantage dans les 30 derniers mètres.

En concédant la défaite en amical devant le Maroc, la Tunisie a terminé l'année 2018 sur une fausse note. Le duo Kanzari-Okbi doit revoir sérieusement sa copie. Quant à la FTF, il est temps de trancher quant à l'avenir de l'équipe nationale : soit elle maintient le duo Kanzari-Okbi, soit elle se met à la recherche d'un technicien de renom pour diriger la sélection lors de la prochaine CAN. L'essentiel est de prendre la décision avant la fin de l'année afin que le staff technique national désigné pour prendre en main les destinées de l'équipe de Tunisie en prévision de la prochaine CAN ait suffisamment de temps pour s'y préparer. C'est qu'il y a tant de choses à revoir dans une sélection nationale qui n'arrive pas à bien exploiter ses moments forts dans les matches.

Le bureau fédéral à la recherche d'un nouveau sélectionneur

Le bureau exécutif de la Fédération tunisienne de football (FTF), réuni hier, a décidé d'entamer la recherche d'un nouveau sélectionneur pour l'Equipe nationale séniors de football, annonce la FTF sur sa page Facebook.

Depuis le limogeage de Faouzi Benzarti, le 20 octobre dernier, le bureau fédéral avait décidé de nommer le duo Maher Kanzari et Mourad Okbi à la tête de la sélection.

Ces derniers ont récolté deux défaites de suite; vendredi dernier, à Alexandrie, face à l'Egypte (2-3) pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 et avant-hier contre le Maroc en mach amical disputé à Radès (0-1).

Les Aigles de Carthage avaient, rappelle-t-on, assuré leur qualification pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN 2019 au Cameroun) aux côtes de la sélection égyptienne qui se partagent la tête du Groupe J (12 pts chacun) devant le Niger (4 pts) et e-Swatini (1 pt).