Tunisie: Des avancées et des résistances - Le cercle des gouvernements ouverts francophones en voie de consolidation

D'autre part, les multiples réformes menées depuis les années 90 pour moderniser l'administration, et celles en cours, sont appelées à se poursuivre et à se renforcer. Nombreuses sont celles ayant un rapport avec les TIC, le haut débit, l'Open-Data et l'économie numérique. A titre d'illustration, la réforme budgétaire menée par le ministère des Finances a permis d'introduire et de développer la Gestion du budget par objectifs (GBO).

La Tunisie, qui abrite aujourd'hui ce séminaire régional sur l'Open Gov, semble consciente que l'open-data est un moyen essentiel pour développer la transparence gouvernementale puisqu'il met à la disposition du citoyen, directement ou à travers les organisations de la société civile, l'ensemble des données manipulées par l'administration.

L'open-data devra atteindre un niveau acceptable de visibilité, à même de mobiliser les divers partenaires pour la réussite de ce projet. L'adoption d'un décret pour l'officialiser, le généraliser et lui conférer le caractère obligatoire qu'il doit avoir, nécessite un bon niveau d'adhésion de la part de l'administration, ainsi que des entreprises et des organismes publics.

Cependant, les oppositions et les risques encourus sont nombreux. D'une part, le concept d'open-data ne semble pas totalement maîtrisé par l'ensemble des organismes officiels. Nombreux sont les acteurs publics qui ne mesurent pas les opportunités qu'il offre, aussi bien pour le développement économique et social du pays, qu'en tant qu'outil de travail propice aux économies de temps et de moyens. La formation et la sensibilisation peuvent permettre de combler en partie les lacunes décelées.

Il faut savoir que la Tunisie dispose d'une nouvelle loi d'accès à l'information reconnue comme valable et adaptée à l'open-data. Il est attendu par ailleurs que l'arsenal législatif soit renforcé par la nouvelle loi de protection des données personnelles, ainsi que la loi sur la classification des données publiques, sans compter le décret portant sur les données ouvertes en cours de finalisation.

Pour atteindre les objectifs inhérents à ces réformes, la Tunisie compte sur ses nombreux partenaires internationaux dont, notamment, la Banque mondiale qui soutient la mise en œuvre des engagements de son deuxième plan d'action national, axés sur la transparence et l'engagement citoyen.