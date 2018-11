Tunisie: Du poisson frais et bon marché en un clic

Et suivant les traditions culinaires, les produits halieutiques occupent une place essentielle dans la gastronomie tunisienne. Du couscous au mérou à la mhamsa au poulpe séché en passant par les fritures de poisson bleu, le nombre de recettes à base de poisson sont nombreuses et multiples.

Et le Tunisien adore les produits de la mer et ses fruits. Néanmoins, ces dernières années, sous nos cieux, les prix des produits halieutiques ont connu une flambée des prix vu le nombre d'intermédiaires entre les pêcheurs et le consommateur.

Devant un tel constat, le projet « Il marchi » est né: une plate-forme de marché digitale qui propose des produits frais de la mer, locaux et de saison.

« Originaire de Kélibia, une zone leader dans le secteur des produits de la mer et qui couvre une grande partie des besoins nationaux, je me suis toujours intéressé à ce domaine. Et j'ai constaté plusieurs difficultés essentiellement au niveau des canaux de distribution: un grand nombre d'intermédiaires, une absence de visibilité sur les marchandises disponibles dans les régions et, surtout, un énorme manque de communication», souligne Slim Lengliz, fondateur de cette plate-forme digitale.

« Une alternative au système d'échange traditionnel »

« Et c'est là que tout a commencé ! Je me suis penché sur ces problèmes et j'ai tenté de chercher une solution pour aider les professionnels du secteur à surmonter ces entraves et apporter une nouvelle touche d'innovation qui pourra les inciter à l'amélioration de leurs services. Cette logique m'a amené à lancer « Il marchi », un projet qui utilise la technologie pour donner une alternative au système d'échange traditionnel et engager les intervenants dans la création de la valeur», ajoute-t-il.

Ainsi, l'idée consiste à proposer aux consommateurs et aux restaurateurs et hôteliers des produits halieutiques locaux -- surtout de Kélibia, fief et plaque tournante de l'activité de pêche en Tunisie et dans le Cap Bon -- à des prix raisonnables et bien étudiés.

Si la partie paiement en ligne est en cours de développement en seulement six mois d'activité, Slim Lengliz et son équipe ont su séduire un grand nombre de clients notamment des professionnels de la restauration.

« Notre équipe est composée de cinq membres: deux acheteurs, deux livreurs et un responsable client. Selon notre planning, pour notre première année, nous avons privilégié les professionnels et les grands acheteurs (achat de groupe supérieur à 20 kg). Avec le temps, on va faciliter les choses pour les petits acheteurs (2 et 3 kg) et le concept B2C (Business to consumer). Maintenant, on travaille surtout avec des restaurants et des hôtels. Ex: Barbarous, La Badira, Le Petit pêcheur, Novotel, Le Baroque, etc.», fait savoir notre interlocuteur.

1er Prix du Concours « Souk Attanmia 2018 »

Et le projet « Il marchi » n'est pas passé inaperçu comme en témoignent les différentes distinctions: le Premier Prix du Concours « Souk Attanmia » 2018 après avoir été finaliste en juillet 2017, une nomination dans le Top 10 du Concours Start-up Tunisia Awards en février 2017, dans le cadre du Salon de l'entrepreneuriat et « Alumni EFE » de l'initiative d'entrepreneuriat dans les TIC «I have a Project» (une initiative implémentée grâce à l'appui de The U.S.-Middle East Partnership Initiative (MEPI) en partenariat avec Microsoft-ndlr).

Bref, « Il marchi » est une solution qui utilise la technologie pour donner une alternative au système d'échange traditionnel et engager les intervenants dans la création de la valeur. Un simple clic sur le site suffit pour conclure un marché et recevoir les produits commandés dans les meilleurs délais et avec une garantie de la qualité», conclut Slim Lengliz.

Enfin, M. Lengliz ambitionne d'intégrer d'autres produits frais tels les légumes et les fruits pour que son « Il marchi » devienne une véritable place forte pour les produits agricoles dans nos contrées. Ça promet !