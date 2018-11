Tunisie: «Métamorphoses, villes hybrides et pixel-planètes»

Christophe Becker est membre de l'Association allemande des professionnels de l'art, titulaire du diplôme d'ingénieur en génie civil, ainsi que du diplôme des sciences sociales de l'université de Francfort, il expose pour la première fois en Tunisie.

Il nous invite à découvrir, pour l'occasion, son exposition originale qui incite le contemplateur à une profonde méditation en plongeant dans l'atmosphère de ses photos numériques, traitées à l'ordinateur et dont le thème tourne autour des progrès technologiques et urbanistiques à l'ère nouvelle.

«Les relais sont partout, cachés dans des appareils aux belles figures et d'apparences lisses. Télévisions, Smartphones... gèrent nos images, nos informations, nos communications. Parfois, on rencontre un de ces modems démonté, jeté au coin d'une rue, défiguré par un pied inattentif ou malveillant», nous a affirmé l'artiste tout en ajoutant : «Mon aventure avec ces "êtres mystérieux" a commencé le jour où j'ai marché sur un petit disque déjà malmené par de nombreux piétinements. Une fois lavée, sa surface révèle une structure d'une étonnante perfection. Je commence alors à expérimenter, à l'aide de mon troisième œil : perspectives, lumières, zoom, agrandissements jusqu'aux pixels. L'idée des pixels-planètes est née : astres en perdition dans le vide, pixels-images, cellules d'un univers virtuel. Ma curiosité me guida chez un réparateur télé. Là, les platines, brillantes et séduisantes, hors fonction, à surface carrée sur fond vert clair, composées de multiples éléments sont d'une fascinante complexité et d'une organisation parfaite. "Des villes en miniature", c'est l'idée qui me vient à la tête».

Et d'ajouter : «Je montre quelques tirages à un ami photographe. New York me dit-il. L'esprit qui a modelé New York habite-t-il aussi dans nos multiples appareils ? La logique fonctionnelle peut créer une étonnante similitude sur des terrains si différents. Les platines -- ces mystérieux "organes" --, cachées derrière des surfaces luisantes ont envahi notre planète à une vitesse vertigineuse. New York, Tokyo, Dubaï, éblouissants spectacles des pixels ? Mirage fantasmagorique où les "organismes" virtuels nous invitent à une valse frénétique».

Et de conclure : «L'introduction massive des appareils jusqu'à l'apparition des robots nous promet un quotidien toujours plus facile .Or, la conception et la production de ces «organismes» se passe ailleurs. Il se crée un fossé béant entre notre savoir-faire manuel et virtuel. Que et qui devenons-nous ? S'interroge-t-il.

Un exposition à découvrir jusqu'au 30 novembre à Sousse