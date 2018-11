Tunisie: «Tunis by Night» en première parisienne

L'association Cinéma tunisien, basée dans la capitale française, organise cette soirée cinématographique avec le soutien de la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris. Elle annonce que le réalisateur Elyès Baccar sera présent et animera le débat avec les cinéphiles.

«Tunis by night» est une fiction de 91 mn sur le vécu conflictuel au sein d'une famille tunisienne au lendemain de la Révolution et les événements du 14-Janvier 2011. Plusieurs acteurs sont au casting, dont Raouf Ben Amor, Amel Hedhili et Helmi Dridi.

Cette fiction, produite par Mohamed Ali Ben Hamra, est réalisée d'après un scénario d'Elyès Baccar. Il s'agit du second long-métrage de fiction du réalisateur, après «Elle et lui», un film sorti en 2004. Le premier film de Baccar est un court-métrage, «L'impasse du temps perdu», qui remonte à 1997. Il est aussi auteur de deux autres courts-métrages et plusieurs documentaires, dont le dernier «Lost in Tunisia» (2016).

Pour rappel, l'avant-première nationale de «Tunis by night» avait eu lieu le 23 septembre 2017. Le film était sorti dans les salles tunisiennes le 27 septembre de la même année.