Tunisie: Le reboisement, un mur contre l'invasion du béton

Aussi, la direction générale des forêts s'est-elle activée, dans le cadre de la célébration de la Fête de l'Arbre pour l'édition 2018. Côté cour, la DGF a organisé le 13 novembre un séminaire national sur le thème "Partenariat et Investissements" au sein de l'Institut national des sciences agricoles de Tunis.

Politique de proximité

Et côté jardin, elle a procédé à des opérations de reboisement au niveau des différentes régions. Elle a distribué, gratuitement, des plants à l'attention des institutions et même aux particuliers afin d'inciter tout un chacun à adopter ce geste envers la planète et planter un arbre, un arbuste pour préserver la verdure.

L'innovation pour l'édition 2018 aura été la politique de proximité adoptée par la DGF. C'est que pour la première fois dans les annales tunisiennes, une "Exposition des Forêts Tunisiennes" s'est tenue les 15 et 16 novembre courant au niveau de l'avenue Habib Bourguiba.

Une initiative qui a suscité l'enthousiasme et la curiosité des passants et des visiteurs de cette artère névralgique, venus massivement explorer et s'instruire quant à la diversité forestière tunisienne. Outre la valorisation des produits forestiers tunisiens, cette exposition tend à mettre en relief le secteur en général avec ses différentes composantes et divers intervenants et à expliquer, pédagogiquement, aux citoyens les multiples prestations de la Direction générale des forêts.

Cette dernière s'est alliée aux composantes de la société civile. Un partenariat a été établi avec associations, organisations et ministère de l'Education afin d'entreprendre des actions de sensibilisation et de plantation au niveau des écoles tunisiennes. Le but étant de sensibiliser les écoliers et de leur montrer comment prendre soin de la nature. Par la participation aux différentes échéances écologiques, nationales et internationales, la direction générale des forêts ambitionne valoriser les produits typiquement forestiers et montrer les bénéfices des forêts, la forêt étant un véritable poumon pour la Terre. Une source inépuisable d'énergies renouvelables et un pilier dans la régularisation du réchauffement planétaire.