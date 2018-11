Tunisie: Un rendez-vous crucial pour l'industrie automobile

90 entreprises exposantes seront présentes au le Salon Tunisia Automotive 2018, selon Nejib Ben Miled, directeur général des Sociétés des foires de Tunis, lors de la conférence de presse tenue hier.

Une présence qui verra la participation des grandes entreprises du secteur et sera l'occasion de présenter l'expérience tunisienne dans le domaine. Outre les entreprises, cinq universités et sept centres de formation participeront également au salon. Cette manifestation est organisée par les principaux acteurs dans le secteur, qu'ils soient professionnels ou institutionnels. On cite la Tunisian automative association (TAA), la Fédération nationale de la mécanique et la Fédération nationale de l'électricité et de l'électronique, du côté professionnel, outre le Centre technique des industries mécaniques et électroniques (Cetime), l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii), l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa) et le Centre de promotion des exportations, du côté institutionnel.

Selon ses organisateurs, le salon réunira des industriels tunisiens et étrangers provenant principalement de France, d'Italie et d'Allemagne. On table aussi sur plus de 5 mille visiteurs professionnels, essentiellement du Maghreb arabe, des pays arabes, de l'Afrique, d'Europe et de Chine. D'ailleurs, des délégations étrangères ont été invitées pour participer aux conférences et workshops organisés en marge du salon.

Savoir-faire confirmé

Le secteur des composants automobiles rassemble actuellement 260 entreprises, qui contribuent à hauteur de 4,6% au PIB tunisien, d'après Imed Charfeddine, vice-président de Tunisia Automotive association (TAA). «Ce sont des entreprises qui contribuent à la création de la valeur ajoutée, qui continuent d'investir et de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Il s'agit d'un secteur qui a le potentiel de faire de la Tunisie une plateforme de l'industrie automobile», a-t-il lancé.

Khalil Laâbidi, directeur général de la Fipa, a affirmé que la Tunisie a su tracer son chemin dans le secteur des composants automobiles, grâce au savoir-faire des entreprises et sa capacité à intégrer toute la chaîne de valeur. «Nous avons tablé sur l'assemblage des composants automobiles. L'expérience a montré que les pays qui ont commencé par le montage n'ont pas réussi parce que la chaîne de valeur n'était pas complète. En Tunisie, les entreprises ont montré un grand potentiel et enregistrent un taux de croissance moyenne de 12% par an. Notre objectif est de réaliser l'intégration du secteur, soit au moins 40% des pièces d'origine tunisienne», a-t-il expliqué.

Un objectif qui se réalise progressivement, selon lui, puisque la Tunisie a de grandes entreprises dans le domaine et qui sont classés à l'international. De même, de grands noms sont présents et sont gérés par des Tunisiens, témoignant de la confiance envers le savoir-faire tunisien. « La Tunisie progresse doucement et nous allons vers la deuxième phase d'intégration qui est celle du montage», a précisé M. Laâbidi.

A ce niveau, Ibrahim Chebili, directeur général du Centre technique des Industries mécaniques et électroniques (Cetime), a expliqué qu'une vingtaine d'entreprises sont actuellement opérationnelles dans le montage. Il a ajouté que le Cetime œuvre aussi à promouvoir la filière, indiquant qu'il dispose d'un Centre de recherche technologique (CRT) à Sousse, spécialisé dans la mécatronique. L'objectif est de développer trois plateformes dans l'électrique, le numérique et les matériaux composites.

Il faut dire que la réalisation de l'intégration totale du secteur n'est pas encore à la portée, avec principale faiblesse le marché qui reste assez petit pour les constructeurs. Une faiblesse à laquelle il est possible de remédier à travers le renforcement de l'accès à des marchés et des groupements en libre-échange, surtout en Afrique, d'après le D.G. de la Fipa. A ce niveau, Imen Jaoudi, représentante de l'Apii, a indiqué que le ministère de l'Industrie et des PME a chargé récemment l'agence de réaliser une étude sur l'industrie automobile d'ici 2030 avec l'objectif de préparer un plan d'action pour pallier ces faiblesses du marché tunisien.

Potentiel de développement

En termes stratégiques, le secteur des composants automobiles est l'un des secteurs porteurs qui a profité de plusieurs incitations. La Fipa est ainsi en train de travailler sur une politique de ciblage des investisseurs qui ne sont pas installés en Tunisie. Elle a déjà identifié 4 à 5 projets intéressants, essentiellement dans le montage, dont le pick-up PSA qui a été inauguré cette année. Un autre projet est en cours, selon M. Laâbidi, avec Magnetti Marelli, fournisseur de la Fiat. Il existe également un potentiel de développer le partenariat avec les Chinois.

Répondant à notre question sur le potentiel de développement du véhicule électrique en Tunisie, le D.G. de la Fipa a précisé qu'une étude a été effectuée entre la Fipa et la TAA sur cette question. Cette étude a identifié deux types de constructeurs : de nouveaux qui se lancent directement dans cette activité, et les constructeurs déjà établis qui sont en train de développer ce segment. En Tunisie, il y a des opportunités qui commencent à voir le jour. «L'entreprise "Leoni" vient de remporter un grand projet avec la marque Audi. Egalement, l'entreprise tunisienne de câblage "Coficab" s'est lancée dans un investissement d'extension pour répondre à la demande sur ce segment», a-t-il rétorqué.

De son côté, M. Charfeddine a expliqué que cette nouvelle industrie a fait apparaître de nouveaux acteurs, surtout asiatiques. Mais il a insisté sur le rôle de l'Etat dans l'accompagnement, la promotion et surtout la mise en place des infrastructures nécessaires à son développement. «Il s'agit d'un besoin qui va créer de belles opportunités pour la Tunisie. C'est une mutation technologique, tant en termes de logiciel, de conception du véhicule et de maintenance», a-t-il affirmé.

Cela dit, le salon Tunisia Automotive 2018 constitue une opportunité pour mieux communiquer sur tout le potentiel qu'offre la Tunisie en termes de savoir-faire et d'ouverture sur de nouveaux marchés, avec l'objectif de la présenter comme site de production attractif dans le secteur. Le salon ne se limitera pas ainsi à l'exposition, une conférence plénière et des workshops seront organisés le mercredi 28 novembre, dans le cadre de Tunisia Automative Day, avec la participation des principaux acteurs et entreprises du secteur. Deux workshops seront tenus par la Fipa et la TAA sur «La Tunisie, centre de recherche et développement et d'ingénierie pour les voitures du futur» et «La Tunisie, plateforme industrielle régionale». Le Cetime organisera aussi des workshops sur la fabrication additive, l'industrie 4.0 et l'approche Kaizen pour l'amélioration de la productivité.