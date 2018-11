Tunisie: Le numérique offre de nouvelles opportunités

Evénement de recrutement annuel dédié aux métiers des TICs, Smart Tunisia Job Fair est un salon annuel de l'emploi dédié aux métiers des technologies de l'information et organisé par Smart Tunisia en partenariat avec la GIZ, Corp, Tounès Ta3mal, TACT, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (les centres 4C), l'Aneti, Medianet, et Wall Street English.

Métiers de gestion

Cet événement a réuni, dans une même journée et dans le même lieu, les plus grandes entreprises opérant en Tunisie, les multinationales étrangères et les entreprises tunisiennes ou présentes sur certaines niches technologiques, avec tous les diplômés en IT ou dans les métiers de gestion voulant faire carrière dans le secteur des Technologies de l'information et de la communication.

Un événement qui « brasse une large gamme de métiers dans le secteur des IT, couvrant le développement, le consulting, jusqu'à différentes technologies, et même des profils métiers (RH, finance, comptabilité) », précise Rym Jarou, CEO de Smart Tunisia.

Si ce salon concerne principalement les candidats ayant été présélectionnés, « Smart Tunisia Job Fair n'en a pas moins donné l'occasion à tout un chacun de venir participer à ce que l'on peut appeler les à-côtés, comme les ateliers de coaching qui offrent des formations en techniques de recherche d'emploi, en conduite d'entretiens, etc. Pour cette 3e édition, nous avons également une nouveauté grâce à notre partenaire Wall Street English qui a offert des tests gratuits de niveau d'anglais», ajoute Rym Jarou.

En ce qui concerne la précédente édition, la responsable de Smart Tunisia Job Fair a affirmé que plus de 700 entretiens se sont déroulés le jour « j ». Tout en précisant que le salon s'adresse surtout aux « fresh graduates », nouveaux diplômés, et aux « juniors » ayant une à trois années d'expérience professionnelle.

Rym Jarou a également tenu à mettre l'accent sur le fait que Smart Tunisia Job Fair permet de donner une visibilité sur les opportunités d'embauche qu'offre le secteur du numérique et sur les besoins réels des entreprises qui recrutent.

A l'occasion de cette 3e édition, plus d'une vingtaine de recruteurs sont ainsi allés à la rencontre des candidats qui se sont inscrits, avec à la clé plus de mille postes à offrir. Et, cerise sur le gâteau, une formation en soft skills a été offerte par le Corp à tous les candidats retenus pour les entretiens d'embauche.