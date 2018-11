Tunisie: Trois femmes au-dessus du lot

C'est une initiative organisée par la Conect et ses partenaires «Alma's», «Face Tunisie» et la revue Le Manager en partenariat avec «Engie», «Suez» et la «Bank ABC». Elle vise principalement à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat féminin en Tunisie. C'est en présence d'éminents experts nationaux et internationaux, de ministres et de responsables politiques et d'ambassadeurs ainsi que de représentants d'opérateurs économiques encourageant l'entrepreneuriat féminin et les femmes managers que cette cérémonie de remise des trophées Tfma 2018 a eu lieu.

Un axe majeur de développement

Un intérêt national et international est accordé à cette initiative récompensant les femmes managers, qui constituent un axe majeur du développement entrepreneurial en Tunisie et dans le monde. Entouré de la vice-présidente de la Conect, Mme Douja Gharbi, et la présidente de Conect international, Mme Monia Saïdi, Tarak Cherif n'a pas pu cacher son émotion et son admiration pour les trois lauréates de l'édition 2018 de ce trophée. Une édition qui s'est également distinguée par son jury, composé de représentants de grandes entreprises françaises et tunisiennes.

La qualité du jury a choisi rigoureusement les lauréates du trophée de la femme manager de l'année (Tfma 2018). Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a décerné le prix Tfma 2018 à trois lauréates désignées par ledit jury. Il s'agit de Lamia Ben Mime, chef de cabinet au ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, lauréate de la femme manager dans le secteur public, Henda Essafi Rekik, directrice générale de la société Faurecia, lauréate du trophée de la femme manager dans le secteur privé, et de Chéma Gargouri, présidente de la Tunisian association for management and social stability, lauréate du trophée de la femme manager dans le domaine de la société civile.

Qui sont les lauréates?

Lamia Ben Mime, chef de cabinet au ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, est diplômée de l'Ihec. Elle a choisi de poursuivre ses études à l'ENA pour s'engager dans le service public et plus précisément intégrer un corps d'élite qui est «La Cour des compte» qu'elle a rejoint en 2004 comme conseillère adjointe à la Chambre des établissements à participation publique dans le secteur financier et des services.

Elle a, ensuite, été chargée du programme de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au sein de l'entreprise tunisienne des activités pétrolières (Etap), gérant deux importants fonds dédiés au renforcement de l'entrepreneuriat et de l'initiative privée dans les gouvernorats de Kébili et de Tataouine, et ce, en partenariat avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (Bfpme). En 2016, elle a été nommée chef de cabinet au ministère de l'Industrie et du Commerce puis chef de cabinet au ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale.

Henda Essafi Rekik, directrice générale de la société Faurecia, est, quant à elle, ingénieur électrique ayant une expérience professionnelle de 27 années dans divers secteurs et notamment celui de l'industrie automobile. Henda Essafi Rekik a démarré sa carrière en tant qu'ingénieur méthodes et a évolué au poste de directeur général de l'entreprise Faurecia, tout en passant par le management de la qualité et de la Supply Chain. Son leadership stratégique et authentique est orienté vers l'implication de toutes les équipes dans le travail avec une perspective de performance tout en respectant la spécificité de leurs profils.

Enfin, Chéma Gargouri, présidente de la Tunisian association for management and social stability, est présidente & fondatrice de Tunisian association for management and social stability (Tamss), une ONG nationale spécialisée dans l'inclusion économique et sociale. Chéma Gargouri est aussi P.-d.g. du CAT, cabinet de conseil spécialisé dans la gestion des programmes de développement. Elle a démarré Tamss avec dix mille dinars puisés dans ses fonds propres. Aujourd'hui, cet établissement gère un chiffre d'affaires de plus de 1 million de dollars/an et a pu créer plus de 40 emplois à Tunis et dans les régions où elle opère.

Ces parcours atypiques de ces trois ambassadrices du management féminin ainsi que leur consécration au cours de cette édition 2018 du Trophée de la femme manager (Tfma 2018) ont été fortement appréciés par la majorité des participants à cet événement qui a été organisé à l'Acropolium de Carthage. Cette manifestation a illustré aussi les rapports privilégiés entretenus par les opérateurs économiques tunisiens et français présents lors de cette édition du Trophée de la femme manager de l'année.