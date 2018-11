Tunisie: Wael Belarbi, l'homme providence !

EST : Jéridi, Mbarki, Haouachi (Rabii 46'), Mahmoud, Chammam, Kom (Coulibaly 46'), Chaâlali, Belarbi, Lakoud (Badri 58'), Mejri et M. Ben Romdhane.

USM : Jrad, Hichri, F. Ben Romdhane (Sylla 86'), Arfaoui, Zouhir, Kabou, Ragoubi, Chtioui (Sdiri 80'), Ben Hassine, Kacem (Sabbahi 71') et Kounaté.

Sur le papier, le match EST-USM devait être très disputé. Lanterne rouge du championnat avec seulement un petit point au compteur, les Monastiriens devaient jouer leur va-tout à Radès avec l'espoir de ramener un résultat positif. Du côté espérantiste, les jeunes alignés par Mouine Chaâbani à l'instar de Haouachi et Lakoud et autres Ben Romdhane et Mahmoud devaient redoubler d'efforts dans la perspective d'arracher une place de titulaire.

Rien de tel dans une première mi-temps ennuyeuse à mourir. Nous n'avons, d'ailleurs, enregistré que deux occasions dignes de ce nom tout au long de la première période de jeu. A la 21', Rami Jéridi était l'auteur d'une jolie parade devant Konaté. Quelques minutes plus tard, les « Sang et Or » créent à leur tour leur première occasion nette du match quand Wael Belarbi accélère en pleine surface de réparation, mais le gardien Jrad, plus rapide, lui barre la route (35').

Les dix dernières minutes de la période initiale furent aussi ennuyeuses que l'entame du match.

Un but coûte que coûte

Après la mi-temps, le technicien « sang et or » opéra deux changements en incorporant Coulibaly et Rabii respectivement à la place de Kom et Haouachi. Des changements censés apporter plus de vivacité et de la profondeur au jeu offensif des « Sang et Or ».

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Une première occasion enregistrée à la 49' quand Belarbi monte en attaque, sert Ben Romdhane qui voit son tir dévié en corner.

Un quart d'heure plus tard, le même Ben Romdhane rata l'aubaine d'ouvrir la marque quand il est servi de la gauche et sur un plateau par Rabii, mais le jeune milieu « sang et or » n'a pas su contrôler sa balle qui finit sa course aux côtés des filets de Jrad (64').

Une minute plus tard, Anis Badri créa le danger et faillit ouvrir la marque, sauf que sa balle frôla le montant gauche des filets de Jrad (65').

A la 80', le portier « sang et or » fut l'auteur d'une autre jolie parade en déviant en corner un coup franc direct bien botté par Fahmi Ben Romdhane.

Et alors que les débats s'acheminaient vers un match nul au vu du ratage monstre du côté de l'attaque espérantiste, la donne changea à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Sur une action collective de Coulibaly à Badri qui sert à son tour Wael Belarbi, ce dernier d'un joli tir dans la lucarne trompa la vigilance du portier usémisite qui n'a rien vu venir (85').

Enfin un but pour une formation « sang et or » remaniée et dont la dernière touche lui a fait terriblement défaut 85 minutes durant. Quant aux Monastiriens, la situation n'a fait que se compliquer davantage et ils sont loin de voir le bout du tunnel.