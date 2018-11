Congo-Kinshasa: Institutions publiques - De nouvelles dénominations pour les services de police de la République du Congo

La direction générale de la police devient Commandement des forces de police et la direction générale de la surveillance du territoire se mue en Centrale d'intelligence et de documentation, a décidé le gouvernement, le 21 novembre.

En son conseil des ministres de mercredi, présidé par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, le gouvernement congolais a examiné puis approuvé entre autres textes un projet de loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la Police nationale. On retient en substance que les services structurant cette composante de la force publique à côté des Forces armées et de la gendarmerie nationale, vont changer de dénominations.

Il en sera ainsi de la direction générale de la police (DGP) qui s'appellera désormais Commandement des forces de police (CFP). Elle devra en principe regrouper toutes les unités de maintien d'ordre et de police administrative. La direction générale de la sécurité civile (DGSC) deviendra Commandement de la sécurité civile (CSC), avec des prérogatives dans les domaines de la protection, l'assistance, et la lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles. La direction générale de la surveillance du territoire (DGST), structure de renseignement, mute en Centrale d'intelligence et de documentation (CID).

D'après le Conseil des ministres, ces trois organes remplissent des missions de commandement avec le soutien administratif et logistique de la direction générale des finances et de l'équipement (DGFE) et de la direction générale de l'administration et des ressources humaines (DGARH), deux entités nées de l'éclatement de la direction générale de l'Administration, des finances et de l'équipement (DGAFE). Les nouvelles directions forment avec l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) les organes de soutien et de contrôle des trois directions opérationnelles citées plus haut.

Alors que les missions confiées à la police restent fondamentalement les mêmes, les services sont en revanche appelés à s'adapter aux évolutions en cours dans le pays et dans le monde. Le Conseil des ministres a ainsi rappelé pour la circonstance que la police nationale est apolitique et subordonnée à l'autorité civile.

Au jour le jour elle se doit de : « Contribuer à la promotion de l'Etat de droit ; assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions ; veiller au respect des lois et règlements de la République ; veiller à la sûreté de l'Etat, à la sécurité du territoire contre le terrorisme, la criminalité transnationale et autres menaces extérieures, à la protection de la population contre les catastrophes, les risques et les fléaux de toute nature » note-t-on.

Une fois le projet de loi approuvé le 21 novembre par le gouvernement voté par le parlement, restera à prendre les décrets fixant les attributions et la composition des organes créés. Puis sans doute aussi des pinceaux et des encres pour afficher les nouvelles enseignes sur les façades qui en auront besoin.