Algérie: Tribunal de Sidi M'hamed - Libération provisoire pour le journaliste Adlène Mellah

Alger — Le tribunal correctionnel de Sidi M'hamed à Alger a prononcé jeudi la remise en liberté provisoire du journaliste et directeur du site électronique "Dzair Presse", Adlène Mellah avec ajournement de son procès au 7 février 2019.

Le journaliste Adlène Mellah était en détention provisoire depuis le 26 octobre dernier pour les chefs d'accusation de "menace et chantage de divulgation d'informations attentatoires pour l'obtention de fonds, atteinte à la vie privée et transmission de communications téléphoniques et de discussions privées et confidentielles ainsi que des enregistrements et des photos pris en lieux privés, gardés et mis à la portée du public sans autorisation ni consentement du concerné".