Algérie: L'OS a joué un rôle déterminant dans le déclenchement de la Guerre de libération

Oran — La création de l'Organisation Spéciale (OS) est une grande réalisation en raison du rôle déterminant qu'elle a joué dans le déclenchement de la Guerre de libération nationale, ont rappelé, jeudi à Oran, les participants à une journée d'étude organisée par le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC) sur cette organisation paramilitaire.

Pour le Pr. Bouchikhi Chikh, de l'université d'Oran, "le rôle de l'OS dans le déclenchement de la Guerre de libération nationale a été primordial". L'attaque de la poste d'Oran, menée par l'OS le 5 avril 1949, a eu "des résultats importants", non seulement dans le financement des actions armées, mais aussi dans l'acquisition des armes et la formation des cadres de l'organisation, a-t-il indiqué.

L'Algérie a connu entre 1919 et 1939 une période riche en événements dans le cadre du mouvement indépendantiste national. Ce mouvement aboutira, lors de la conférence du PPA/MTLD en février 1947, à la création de l'OS, considérée comme le noyau qui allait redonner vie à la résistance armée algérienne, a souligné, de son côté, Naïr Mokhtar, de l'Université Oran 1.

"Les organisateurs du congrès du PPA/MTLD en février 1947, étaient convaincus de l'importance de la création d'une organisation paramilitaire et politique pour affronter l'occupant français. Elle a été considérée comme le moyen principal dans la lutte armée future, inévitable et ce, face à la stérilité de l'action politique, de manière générale", a indiqué Naïr Mokhtar, ajoutant que l'OS était considérée comme l'aile armée du PPA/MTLD et allait servir, plus tard, au Front de Libération Nationale (FLN) dans le déclenchement de la Guerre de libération nationale.

Pour sa part, Fouad Mohamed Ali, de l'université Mohamed Boudiaf de M'sila, a indiqué qu'après les massacres du 8 mai 1945, l'option armée a été retenue et la création de l'OS entre dans le cadre de la préparation de la lutte armée, qui renvoie aux débuts de la résistance, car dès 1830, face aux colonialistes, les Algériens ont privilégié le combat armé et ont clairement montré leur refus du fait colonial.

Les conférenciers sont, ensuite, revenus sur l'une dans actions retentissantes de l'OS, à savoir l'attaque de la poste d'Oran, qui a eu des résultats importants, notamment sur les plans politique et psychologique, en plus de son rôle dans le financement du mouvement nationaliste.

Pour sa part, Aït Habbouche Hamid, de l'université Oran 1, est revenu sur le témoignage de feu Hocine Aït Ahmed, qui a décrit cette action et qui constitue, selon lui, une transition entre les premières résistances populaires à l'occupation et la naissance du mouvement national structuré et la création de l'OS, comme aile armée du PPA/MTLD.