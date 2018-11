Algérie: Dix casemates pour groupes terroristes détruites Batna, Skikda et Mila

Alger — Dix casemates pour groupes terroristes et deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) mercredi lors d'opérations de fouille et de ratissage menées à Batna, Skikda et Mila, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 21 novembre 2018, lors d'opérations de fouille et de ratissage à Batna, Skikda et Mila (5e RM), dix (10) casemates pour groupes terroristes, deux (2) bombes de confection artisanale, une paire de jumelles, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et divers objets", précise le communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "un détachement de l'ANP a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Béchar (3e RM), quatre (4) narcotrafiquants et a saisi 70,6 kilogrammes de kif traité et deux véhicules touristiques, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi quatre (4) kilogrammes de kif traité détenus par trois (3) narcotrafiquants à Tlemcen (2e RM)", ajoute la même source.

D'autre part, "un détachement de l'ANP a intercepté à In-Guezzam (6e RM), un contrebandier à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de deux (2) tonnes de denrées alimentaires, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté un contrebandier et saisi trente-cinq (35) quintaux de tabac à El Oued et In Amenas (4e RM). Ils ont également intercepté six (6) individus en leur possession cinq (5) fusils de chasse à Oum El-Bouaghi, Skikda (5e RM) et Tlemcen (2e RM)", note le communiqué.